OnlyFans: Entérate de la jugosa suma de dinero que gana Fernando Carrillo por mostrar sus “pompitas

Fernando Carrillo contó detalles de su experiencia en OnlyFans, plataforma a la que se unió recientemente. El actor, quien el año pasado había anunciado que se retiraría de la actuación buscó sacarle el mayor provecho posible creando de contenido para adultos y sin pensarlo gana una jugosa cantidad de dólares mensuales.

Carrillo, nacido en Caracas – Venezuela, es considerado un hombre atractivo por su físico. Reveló durante una entrevista en YouTube con Matilde Obregón, que los videos “mostrando las pompitas” le deja unos ingresos “entre 50 y 200 mil dólares mensuales” (4 millones de pesos).

Este impresionante monto es producto del trabajo que realiza 8 horas, tres días a la semana. Confiesa que su esposa María Gabriela ha sido un gran apoyo en esta etapa de su vida, al punto de convertirse en parte de su equipo de trabajo, le aconseja e invita a hacer más videos.

“Es la primera promotora y la que me está incitando a que me quite la ropa y a que haga esto. Ahí está siempre de asistente de producción, de asistente de dirección, de vestuarista y no es celosa, algo que me da mucha tranquilidad”, comentó Carrillo en su amena conversación.

Fernando Carrillo ha estado activo en redes sociales desde hace tiempo. En su cuenta en Instagram @ferrcarrillo, que alcanza más de 700 mil seguidores, siempre comparte imágenes sobre su escultural cuerpo, logrando atraer comentarios positivos de su comunidad.

El actor de 56 años de edad, sin duda que es considerado un sex symbol. Desde que creó su cuenta en OnlyFans, son muchos los suscriptores que se le han sumado cancelando la módica cantidad de 300 pesos (15 dólares) para tener acceso a todas sus publicaciones.

Comentó que no sólo cuenta con la aceptación del público femenino, también de la comunidad LGBT, se ha mostrado incondicional con él. Dijo que a este grupo de la sociedad le tiene mucho cariño y respeto, se considera “un padrino” y siempre estará del “lado de las minorías, desprotegidos y de los que han tenido que esconderse por ser diferentes”.

OnlyFans no sólo le ha dejado a Fernando Carrillo grandes cantidades de dinero y un público fiel, también ha logrado recibir propuestas de todo tipo.