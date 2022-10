Revelan que Verónica Castro manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans menores de edad

Durante la más reciente transmisión del programa Productora 69 conducido por Jorge Carbajal, se dio a conocer que la modelo, cantante y actriz de 69 años de edad, Verónica Castro, manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans.

El presentador del show comentó que existe un chat grupal de la actriz con sus fans, quienes en su mayoría son mujeres, donde se tocan temas como contratos con productoras, anécdotas con actores y de algunas de sus grabaciones, y sus viajes, sin embargo, también se tocan temas delicados.

Tales como la masturbación, “En la madrugada hablaba de masturbación y veían fotografías muy subidas de tono pero también hablaba de ‘el sapito’ que son las partes íntimas de las mujeres, lo usan como un juego, en este club de fans le pusieron así, el grupo se llama ‘Las fantasmas de Verónica’”, dijo Jorgito Carbajal.

Asimismo, compartió que sus fans y Verónica Castro se intercambiaban regalos, entre ellos, un enorme oso de peluche, “El grupo de fans, casi diario hacían zooms, y se trata de un grupo de niñas que van de los 11 a los 18 años, son niñas no niños, con ellas habla de esos temas”.

El Filip, también presentador de Productora 69, añadió que dentro de las pruebas que les enviaron existen casi seis horas de videos, fotos y mensajes en clave con palabras que solo las integrantes del chat grupal conocen.

“Nosotros no estamos diciendo que podría tener un problema legal o si tiene un problema psicológica, no lo sabemos y no somos los indicados para decirlo, pero es algo muy extraño en una persona que cumple 70 años este mes, la actitud que tiene con estas niñas”, señaló Carbajal.

Añadieron que gracias a su participación en Pequeños Gigantes fue que Verónica Castro alcanzó un público infantil y fue ahí cuando tomó la decisión de hacer un grupo, “Gracias a eso se llamaron ‘Las Fantasmas’, porque se conectaban de madrugada pero después tomaron la decisión de trasladarlo a zoom, no podemos pasar las imágenes porque son menores de edad pero les puedo asegurar que esos videos existen”, dijo el conductor.

Por último, recalcaron que una de las chicas reveló que Verónica incluso las invitó a unas vacaciones todo pagado en Acapulco pero cuando una de ellas le preguntó si podía llevar a sus padres, la actriz se negó rotundamente. Cabe recalcar, que con la pandemia este viaje nunca sucedió.

