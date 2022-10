“Un beso no se le niega a nadie”: Karely Ruiz se besa con desconocidos en antros

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, cada vez hace declaraciones más polémicas que ponen a fantasear a sus seguidores.

La regiomontana volvió a la soltería hace poco y se muestra con mayor libertad pues según ella misma ha insinuado su ex tenía algunos comportamientos considerados “tóxicos” por muchas personas de su entorno.

En un live por Instagram Karely le respondió a sus seguidores preguntas sobre lo que le gustaba hacer cuando se iba de antro.

Más de uno le escribió que lo había dejado enamorado luego de besarlo, lo que causó risas en la modelo próxima a cumplir 22 años. “Es que se enamoran de mi con un beso”, dijo entre risas Ruiz.

Más avanzada la conversación lanzó una confesión que tiene a más de uno esperanzado: “Yo siempre regalo besos en los antros, un beso no se le niega a nadie”.

La modelo Karely, quien nació el 28 de octubre del 2000, saltó a la fama luego que un exnovio publicara imágenes íntimas cuando apenas tenía 17 años. En principio se sintió abrumada por la exposición en las redes y las críticas de sus allegados, pero luego tomó la decisión aconsejada por una amiga de sacarle provecho a la situación.

Es una de las mexicanas más populares en la plataforma Only Fans, al tiempo que suma millones de seguidores en Instagram y TikTok.

Karely Ruiz hace provocativo baile mientras dice estar borracha (Captura)

El día que Karely pidió espacio a sus fans

En contraste con esas afirmaciones de que “regala” besos en los antros, hace poco la modelo pidió a sus seguidores que le den espacio cuando se va de antro, porque se ha llegado a sentir abrumada con tanta atención.

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, pidió espacio a sus seguidores al asegurar que no la dejan disfrutar de un momento de antro o de un restaurante sin pedirle una fotografía.

Todo ocurrió luego que Karely Ruiz se fuera de ‘antro’ con una prima. Afirma que una seguidora se molestó porque no se tomó una fotografía con ella y comenzó a grabarla mientras le reclamaba por negarle la imagen.

“Vengo saliendo el antro, vengo con mi prima, y una chava me iba grabando y se me pone al lado diciéndome que porqué la estuve ignorando, que a las meseras y que no sé qué, realmente no tengo obligación de tomarme fotos con todo el mundo, ahorita vine a cenar y la gente literalmente estaba cenando y me iban a molestar”, relató Karely montada en su camioneta de lujo.

Según Karely, ella ama que le pidan fotos, pero también le molesta el hecho de que no respetan su espacio. “Soy un ser humano chicos, tengo derecho a divertirme y a pasarlo bien como ustedes”.

Las afirmaciones de la estrella de Onlyfans son algo contradictorias si se considera que pasa de exigirle espacio a sus seguidores a regalar besos en la boca a desconocidos cuando va al antro.