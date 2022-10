¡Por una licuadora! Mujer le hace ‘berrinche’ a su esposo en tienda comercial

Las discusiones entre parejas son una de las cosas más comunes en calles del país. Estos conflictos atraen la atención, tal como ocurrió en un supermercado donde dos esposos se pelearon por una licuadora. Sí, por una licuadora.

Una usuaria de TikTok se encargo de compartir, mediante su cuenta personal, el instante en que una mujer le solicitó una licuadora a su esposo. El hombre le pedía que dejara el utensilio ya que no tenía el dinero suficiente para pagarlo . Además, le aseguró que volverían el finde semana por el objeto.

Ante esto, la mujer se enojó y comenzó a cuestionarlo: “¿Por qué eres tan codo? Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que yo te estoy pidiendo para que te haga de comer bien”, expresó la mujer.

La esposa no dejaba de gritarle al hombre, quien solo le pedía que se fueran del lugar, sin embargo, esto no pasó: “Para eso eres mi marido ¿No? ¡Lo quiero ahorita!”, exigía la fémina.

Tras algunos segundos de tensión, la esposa siguió pidiendo su licuadora: “Consigue dinero de donde sea, me vale”, “Mi mamá me había dicho que eras bien codo”, “Nos acabamos de casar y me vas a hacer esto… me tienes que comprar esa licuadora, pídele dinero prestado a tu papá”. Tras los minutos de pelea, la mujer logró su objetivo y pudo salir del supermercado con el objeto.

@ladypreciosbajos.mx Respuesta a @andrevicflores1303 antes no me golpearon por andar tan sinica grabando pero me parecio increíble el pleito! ♬ sonido original - Lady precios bajos

La suma de las tres parte tiene más de 36 millones de reproducciones , donde se pueden leer mensajes como: “y a todo esto cuánto costaba la licuadora”, “chale y apenas se casaron mínimo al año ya empieza a sacar el cobre”, o “Uno ya no se puede pelear a gusto en Walmart porque ya hay cámaras jajajaja”.

