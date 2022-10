Nueva denuncia podría sumarse a las acusaciones contra Brad Pitt

Una vez más el actor, modelo y productor de cine Brad Pitt de 58 años es tendencia y no precisamente por sus dotes actorales, sino por una denuncia de su exesposa Angelina Jolie, de 47 años, que podría engrosar las acusaciones por violencia del intérprete de Aquiles en el film “Troya”.

La mediática pareja conocida como Brangelina, luego de 12 años de intensa relación y 6 hijos en común, el 19 de septiembre de 2016, decidió divorciarse alegando “diferencias irreconciliables”, argumento que 6 años después parece continuar vigente.

¿Nueva acusación?

Este 05 de octubre la protagonista de “Tomb Raider” demandó a su exesposo por maltrato. Jolie lo acusa de actuar de forma violenta contra ella y sus hijos, durante una discusión en un avión en 2016, cuando se transportaban desde Francia a California.

En ese momento, la familia estaba de visita en el viñedo Château Miraval de casi 500 hectáreas que comparten, por el cual también la exBrangelina se enfrenta actualmente en tribunales, luego que Pitt demandara a la actriz por intentar vender la propiedad sin su autorización.

La disputa es por un viñedo en el sur de Francia llamado Chateau Miraval que compraron en 2008 por unos 26 Millones de €. pic.twitter.com/OpGOWprfhj — David (@DavidRonu) June 9, 2022

Actuación violenta

No es la primera vez que el protagonista de “El curioso caso de Benjamín Button” enfrenta una denuncia por violencia. En septiembre de 2016 el también productor de cine estuvo bajo investigación por parte del FBI, por presunto abuso verbal y físico a sus hijos, durante el mencionado impasse aéreo.

De este evento, el actor fue absuelto. El FBI cerró el caso y no se presentaron cargos, pero el episodio fracturó la relación entre el co-protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood’ y Maddox, su hijo mayor, que asevera que quiere dejar de usar su apellido paterno.

Primer encuentro de Brad Pitt con su hijo Maddox, tras la pelea en el avión https://t.co/fXWcJ0elFh #TRANoticias pic.twitter.com/hbeyvpCroV — Teleradio América | Canales 12 y 45 (@CanalTRArd) October 21, 2016

En el año 2016 surgen más problemas relacionados a la adopción de uno de sus hijos. La madre biológica de de Zahara, reclamó poder tener contacto con su hija. La polémica se extendió en el 2018 con los familiares de Maddox y Pax quienes también solicitaron cercanía con los pequeños.

La familia de Brad Pitt y Angelina Jolie está compuesta por ocho personas. Los seis hijos de la famosa expareja son: Maddox de 21 años, Pax de 18, Zahara de 17, Shiloh de 16, Vivienne y Knox de 14; quienes han tenido que verse en medio de varios conflictos entre los famosos padres.