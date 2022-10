Para pasar más tiempo con su amante, mujer le regala a su esposo entradas a Qatar 2022

Muchos hombres ven al mundial como el evento deportivo más importante. Por eso, en cuatro años los amantes del futbol ahorran el suficiente dinero para poder asistir a una Copa del Mundo. Lamentablemente no todas las personas pueden darse el lujo de gastar, algunas otras formas de acudir a Qatar es mediante regalos, tal como el que recibió un hombre por parte de su esposa .

Como si se tratara de un sueño, la mujer decidió consentir a su esposo para que pudiera conocer nuevas tierras y que gozara de algunos partidos de futbol. Lo que el marido no sabía, es que todo se trató de un plan por parte de la dama para estar más tiempo con su amante. Sí, mandó al hombre a otro país para engañarlo “sin problemas”.

Copa del Mundo / Getty

Mediante redes sociales se dio a conocer la historia de Sarah, nombre ficticio que eligió la dama para quedar en el anonimato, quien decidió confesar el plan que realizó para pasar más tiempo con su amante. Según el medio británico, Metro, la mujer expresó que “decidió regalarle unas entradas a su marido para que viajara hasta Qatar y así ella pasar más tiempo con su amante”.

Durante cuatro meses, Sarah mantuvo una relación extra marital y, durante todo este tiempo, luchó para que su marido no se diera cuenta. Tras 17 años de matrimonio, Sarah descargó una app de citas donde consiguió una nueva pareja.

“Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto”, expresó la mujer al medio antes citado. Asimismo, contó que “Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”.

Por estas razones, Sarah optó por desembolsar una gran cantidad de dinero para que su esposo pueda disfrutar de la Copa del Mundo y ella ser “nuevamente feliz” con su amante.

