El momento de ira que cambió la vida del actor Pablo Lyle para siempre

Domingo 31 de marzo de 2019. Miami, Florida, Estados Unidos. Pablo Lyle disfrutaba de una enorme popularidad. Su rostro estaba en varias producciones y para entonces ya había logrado entrar en Netflix.

Ese día marcó el inicio de su desgracia, así como la desgracia de una familia que perdió a un ser querido por un momento que pudo haber sido de otro modo.

Pablo Lyle, entonces con 32 años, se desplazaba como copiloto junto a su cuñado, Lucas Delfino, cuando ocurrió la tragedia que arruinó la vida de dos familias, la suya y la de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que murió luego de recibir un puñetazo en la cara por parte del actor.

Hernández le reclamó una infracción que acaban de cometer y ya cuando se retiraba hacia su vehículo Pablo Lyle caminó hacia él y lo tomó desprevenido por la espalda, asentándole un golpe que lo dejó tirado en el piso.

Él y su compañero huyeron de la escena, pero el momento quedó grabado por cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, al tiempo que un testigo tomó fotografías de la matrícula del vehículo donde se desplazaban.

Para hacer el hecho más duro, Pablo Lyle viajaba en ese momento hacia el aeropuerto de Miami junto con su hijo.

Luego de darse a conocer que #PabloLyle golpeó a un hombre tras un accidente de tránsito en #Miami, esta tarde los familiares de la víctima confirmaron su muerte 😕 pic.twitter.com/ZlNaxzgBGC — Intrusos (@IntrusosOf) April 4, 2019

La cárcel es su destino

Cuatro días más tarde, producto del traumatismo que sufrió, Juan Ricardo Hernández murió en un hospital de Miami.

Tanto la viuda, Mercedes Arce, cómo el hijo de la víctima, llamado igual, han clamado desde entonces que se haga justicia.

Si bien el actor pudo viajar a México tras lo ocurrido, luego de pagar una fianza de 5.000 dólares, la justicia estadounidense lo requirió tiempo después para afrontar su responsabilidad por lo ocurrido.

El actor famoso por su participación en películas como Mirreyes vs. Godínez, además de otras producciones, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel luego de ser encontrado culpable de homicidio involuntario.

“Es una lástima, dos vidas arruinadas por un momento de ira”, “Qué desafortunada acción del actor, y se refleja cómo está la sociedad. La persona que murió se arriesgó sin necesidad ya que no midió con que se iba a encontrar”, “Lo que pasó fue algo bien lamentable, es muy doloroso para su familia que perdieron su familiar, pero este muchacho también se fregó la vida”, comentaron los internautas.

“Qué bueno que ese señor tuvo la destreza de tomar esa foto de la placa”, “Cárcel por abusivo desgraciado, ojalá y en la cárcel le den lo que se merece”, indicó otro usuario.

“El señor mayor solo al parecer le tocó la ventana y se retiró hacia su carro, pero el ego de esas dos personas no aceptan que les digan nada , no solo le da un golpe a este señor que es un hombre mayor que no tenía un arma en la mano cuando fue agredido si no que después que lo golpea dejándolo inconsciente lo abandona a su suerte y no espera a la policía para dar su declaración si no que huye para no ser responsable de sus actos”.

El actor nacido el 18 de noviembre de 1986 en Mazatlán, está casado con Ana Araujo, madre de una niña llamada Aranza a quien Pablo adoptó como propia. La pareja concibió a Mauro, con ocho años en la actualidad.