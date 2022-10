TikToker confunde Luis Fonsi con otro de sus colegas, así reaccionó el cantante

Recientemente, el cantante Luis Fonsi publicó un video a través de su cuenta personal de Instagram, que hizo reír a todos sus seguidores, pues se trata de un chico que desde su cuenta en TikTok muestra el momento en el que un artista se encuentra tomándose fotos con sus fanáticas, hasta que esta lo sorprende dándole un beso en la boca, lo que hizo que el famoso le respondiera de igual manera.

Le puede interesar: Luis Fonsi hace divertida dinámica con sus seguidores, mira sus respuestas

Sin embargo, lo que más causó gracia es que el chico asegura que se trata del intérprete de ‘Despacito’, pero al mirar detalladamente se puede observar que en realidad es Enrique Iglesias, quien, como el mismo Fonsi anuncia, tiene un gran parecido de perfil con él, por lo que no es de extrañar que muchos lo confundan en una que otra fotografía.

Ante esto, a Fonsi no le quedó de otra que reírse, y hacer señas mientras miraba el material audiovisual, donde hizo referencia en la descripción que no le comentara nada sobre eso. “Shhhh, no le digan que ese no soy yo. Es que mi brother Enrique Iglesias y yo somos idénticos”, explica mientras se ríe.

De esta manera, sus fans que tanto lo conocen, también decidieron mostrar su opinión sobre el video.

“¡Y lo dice con tanta seguridad!”

“Así se hacen los chismes, Dios mío. Perdone ‘Luis Fonsis’ no sabe lo que hace”.

“Convengamos en que somos varias las que quisiéramos ser esa fan y que ese fueras tu”.

“Ame tu cara como de: ‘¿En qué momento estuve yo ahí que ni me avisaron?’, ahora pasando a otro punto muy importante del tema ¿Quien caraj**** es Luis Fonsis?”.

“Así lo hacen terminar con el matrimonio a uno. ¡Que chisme!”.

Escribieron los usuarios en la publicación que hasta el momento tiene más de 80 mil me gusta y sobrepasa los cinco mil comentarios, haciendo referencia al momento en el que el chico le agrega una ‘S’ al apellido del cantante.

¿Crees que se parecen?