Hijos de Ingrid Coronado quedaron “desprotegidos” luego de conocerse testamento de Fernando del Solar

Ingrid Coronado se destapó y dejó claro su parecer luego que este 5 de octubre se conocieran detalles del testamento que dejó su ex esposo, Fernando del Solar, quien falleció en junio pasado a los 49 años de edad.

La presentadora de televisión acudió al programa Ventaneando y conversó con Paty Chapoy, durante la entrevista, donde habló del lanzamiento de su libro MujerÓN, aprovechó para responder sobre el documento donde se especifica la repartición de los bienes que en vida adquirió el actor.

Coronado siente que los hijos que tuvo con Fernando del Solar; Luiciano y Paolo, quedaron “desprotegidos”, pese a que tenía buena relación con ellos los consideró muy poco en la sucesión de sus propiedades.

Coronado, adelantó que iniciará una batalla legal ya que está en desacuerdo con varios aspectos del testamento que Del Solar, quien padeció de cáncer, dejó listo desde el 2020.

“Lo que diga el juicio de sucesión, es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento”, adelantó la ex esposa de Fernando del Solar.

¿Por qué Juan del Solar habría dejado desprotegido a sus hijos?

La ex integrante de Garibaldi señaló que maneja la información que el fallecido presentador quien se desempeñó por muchos años en TV Azteca vendió algunas de sus propiedades y el dinero recibido por estos movimientos fue depositado en una cuenta bancaría que no fue relacionada en su testamento, por esa razón sus pequeños no podrán hacer uso de esa liquidez ya que corresponderá a quien haya quedado como beneficiario. o maneja

“Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”, preció Coronado.

Otro de los trámites legales que Ingrid emprenderá es sobre el departamento situado en Cuernavaca que tenía en conjunto con del Solar, ya que está en un fideicomiso, y al fallecer Fernando, ella pasa a ser la dueña absoluta.

“Él estuvo viviendo ahí estos últimos 8 años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, dijo. “Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que ella (Anna Martínez Ferro) estaba pasando por un proceso y nosotros también”, comentó.

“Mis abogados investigaron y efectivamente, cuando él murió a los 15 días ya no había cuadros, muebles, ni refrigerador, no había nada. Evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar”.

Ingrid Coronado se ajustará a la ley para que Anna Martínez Ferro devuelva el departamento y con él todo mobiliario que le pertenece.