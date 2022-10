¡Para todas las edades! Abuelita de 70 años se vuelve rica por abrir cuenta de OnlyFans

Estados Unidos cuenta con un sistema de salud muy caro, por eso, cada vez que una persona se enferma, debe desembolsar altas cantidades de dinero. Lamentablemente, Michelle Hardenbrook es una mujer de 70 años, quien por varios años ha cuidado de su hijo que padece una enfermedad cardíaca debilitante.

En una entrevista para el diario inglés Daily Star, la mujer reveló las carencias económicas que tuvo la mayor parte de su vida. Después de recibir muchas facturas y no tener dinero para pagarlas, Michelle optó por abrir, en 2020, su cuenta de OnlyFans y buscar una nueva forma de ingresos.

Para conseguir suscriptores, la abuelita grabó un video que se viralizó en diversas redes sociales. Tras el éxito, Hardenbrook “ganó la asombrosa cantidad de casi 700 mil pesos en su primer mes”.

Las críticas por buscar lo mejor

“Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’ . Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, aseguró al medio antes citado.

Antes de ser la gran modelo de OnlyFans, Michelle trabajaba como secretaria, sin embargo, a sus 56 años, la empresa decidió finalizar los acuerdos laborales y la mujer quedó sin ingresos. Después de lo popular que se hizo OnlyFans, la abuelita no se quedó con las ganas y abrió su perfil: “Como me metí en esto tarde, tenía una vida normal y sigo teniendo una vida normal y no voy a permitir que esto convierta mi vida en algo anormal”, finalizó la modelo.

