Andrea Legarreta llora por Pablo Lyle: Sé de su dolor y sufrimiento, jamás hubiera deseado provocar algo así

La sentencia a Pablo Lyle sigue generando reacción en el mundo del espectáculo, Andrea Legarreta dedicó unas sentidas palabras de apoyo hacia el actor quien fue señalado culpable del homicidio a Juan Ricardo Hernández de 63 años.

En la emisión de su programa Hoy, Legarreta se mostraba triste y no pudo contener la lágrimas reflexión al aire sobre el veredicto que le dictaron a su compañero del medio televisivo, así como el aprendizaje, que el caso de Pablo Lyle, debe dejar a cada persona.

“Que nos sirva a todos de lección, al final todos somos seres humanos. Que levante la mano quien no ha sido explosivo. Que levante la mano quien no ha sido violento, irracional. Y no se justifica”, dijo Andrea Legarreta que se encontraba en el set acompañada por Arath de la Torre.

Legarreta dijo que la posición que fija, no busca defender a Pablo o a la familia Fernández, ya que a su juicio, todos los involucrados están pagando un alto precio producto de un ataque de ira.

Andrea está segura que la acción de Pablo Lyle no era obtener el fatídico resultado que le costó la vida a otro conductor.

La también actriz de televisión utilizó sus redes sociales para postear un mensaje en solidaridad a Pablo Lyle, su familia y la del fallecido.

El la publicación que supera los 182 mil me gusta y más de 4600 comentarios, refiere que su amigo (Pablo) está arrepentido de lo que hizo y que éste hecho lo ha llevado a hacer un trabajo espiritual, de amor y crecimiento.

“Sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento… Ha hecho un gran trabajo interior, mental, de aceptación, perdón y de amor… Dios arrope a las dos familias… " escribió Andrea.

Vale mencionar que la familia de Hernández se encontraba en la corte, a la salida la viuda dela víctima, Tanya Charry, fue emplaza por los periodistas y sólo logró responder: “[Estoy] sin palabras. [Fue] la justicia del Señor”.

El hijastro del fallecido llamó asesino a Pablo Lyle y pidió para él la pena máxima.

A continuación el texto de la publicación:

Lo que yo adoro a Pablo… El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado… Dicen que para una guerra se necesitan dos o mas… Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto… Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y lavida de otros… Sé la clase deser humano que es!! Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así…Y sé de su dolor y sufrimiento desde ese fatídico día… Sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento… Ha hecho un gran trabajo interior, mental, de aceptación, perdón y de amor… Dios arrope a las dos familias… Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas… Todos los días, TODOS los días, me topo con personas al volante o en las calles, llenos de violencia, intolerancia o maldad, igual en las redes, obvio en las noticias… Es momento de poner un alto personal a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón… Siempre podemos ser mejores… Empecemos por nosotros y nuestras familias! Bendiciones para todos!! #FuerzaPablo 🙌🏻🙏🏻❤️