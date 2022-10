Camilo lanza “De Adentro Pa Afuera” en concierto de transmisión mundial

El cantante colombiano Camilo Echeverry, lanza una nueva producción discográfica que de seguro le permitirá alcanzar más éxitos en su carrera. Con más de 26 millones de seguidores en Instagram, este intérprete de pop latino, reguetón, bachata, y balada sigue robando corazones con cada uno de sus proyectos musicales al igual que su vida de pareja con Evaluna Montaner.

Lanzamiento mundial

Con un concierto que será transmitido a nivel mundial a través de la plataforma digital YouTube, el cantautor y músico colombiano Camilo, lanzará este domingo, desde el monumento La Puerta de Alcalá en Madrid, España su tercer disco: “De Adentro Pa Afuera”.

🌱De Adentro Pa Afuera 💿

6 Septiembre 2022 pic.twitter.com/P4zlLm93jY — Camilo (@CamiloMusica) August 30, 2022

El padre de la pequeña Índigo, interpretará algunos de los éxitos que forman parte de su más reciente producción discográfica: Tutu, Vida de Rico, Kesi, Favorito, Bebé, Ropa Cara y sus nuevos sencillos como Índigo, Pegao y Alaska.

El evento musical se transmitirá este 9 de octubre, a las 22 horas (España), a través de YouTube en el canal oficial del músico de 28 años.

La producción discográfica fue creada junto al también músico y compositor mexicano Édgar Barrera, habitual colaborador de Camilo. Está compuesta por once temas e incluye importantes colaboraciones con los artistas internaciones: Evaluna Montaner, Camilo Cabello, Myke Towers, Alejandro Sanz y Nicki Nicole.

El cantautor colombiano en el estreno del disco señaló que le gustaría que La Tribu, es decir, sus fanáticos enamorados de la vida, escuchen este tercer trabajo y se permitan encontrarse interiormente con nuevas facetas de sí mismos.

“Me gustaría que los oyentes se lleven de este álbum puertas hacia nuevas habitaciones de las personas que son y a su sensibilidad. Hay veces que no estamos seguros de estar capacitados para ciertas emociones y solo necesitamos una llave que abra la puerta a ese nuevo sentir”, expresó Camilo.

El músico posteó la invitación al lanzamiento de “De Adentro Pa Afuera” y, por supuesto, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar: “Yo no me lo pierdo”, “Ese día empezamos a celebrar el mes de La tribu… Sí, desde ahora celebraremos el mes completo”.

“Qué orgullo Cami, ya queremos que sea 9 de octubre”, “Sos tan increíble, que Dios te bendiga toda la vida y nos vemos cuando hagas show en Argentina”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores del intérprete de “Pegao”.