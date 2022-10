Fanático conmociona a ‘La Roca’ durante su visita a México, esto dijo el famoso

Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’ realizó recientemente una visita a México, con motivo de promocionar su debut como uno de los superhéroes de DC Comics. Y aunque fue breve, sin duda también fue una de las más poderosas, dejando marcados a varios de sus fans que no esperaban verlo tan pronto en el país Azteca.

Tal fue el caso de uno de sus seguidores a quien inmediatamente además de saludarlo y regalarle su autógrafo en un cinturón, también aprovechó de grabarlo y colocarlo en sus redes sociales, pues al parecer fue uno de los que más conmocionó al actor, que, como ya se conoce se ha caracterizado por no demostrar sus sentimientos.

No obstante, esta vez hizo una pausa a su “frialdad” para demostrar la emoción que siente al ver como lo reciben cada uno de sus fanáticos. “Una noche emotiva. Muchas lágrimas de alegría, incluso mi alma fría y oscura se emociona un poco cuando veo a la gente empezar a romperse y llorar”, dijo, describiendo que es una de los momentos más emotivos que le ha tocado vivir. “Es algo hermoso. ¡Gracias México! Te quiero de vuelta”, finalizó diciendo en la descripción del video en donde se ve al chico saltar y llorar de la emoción de tenerlo cerca.

Asimismo, en otra de las publicaciones también se puede observar al intérprete de ‘El Rey Escorpión’ sostener a una pequeña entre sus brazos, pues al parecer el padre quería que lo hiciera, así escribió el famoso en su cuenta oficial de Instagram en el video donde sostiene a la bebé, revelando que al inicio pensó que era una muñeca, pero que no le sorprendió que se la dieran ya que había visto el gesto del padre antes de pasarla a sus brazos.

“Nuestro tour Black Adam ha sido eléctrico, divertido y emotivo. La gente llora y me dan cosas. No me sorprendió que me entregara este hermoso bebé, su padre llamó mi atención porque tenía lágrimas en sus ojos mientras la cargaba y me hizo un gesto para sostenerla. Honestamente pensé que estaba sosteniendo una muñeca de juguete que quería que yo tuviera como regalo. Este ángel hermoso, sereno, presente y confiado es Luciana”, escribió con la esperanza de que la niña algún día sirva de inspiración para muchos.

“Un día, apuesto a que inspirará a todos los que la rodean. Y lo que sea que este momento significara para su emocional padre, significa que también significaba algo especial para mí. Te amo de vuelta México”, finalizó.