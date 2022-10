¡Así acabó! Joven paga espectaculares para pedirle disculpas a su ex

Al comenzar con un noviazgo todo es color de rosas, conforme pasa el tiempo, los enamorados van notando la verdadera personalidad de cada uno, estas suelen ser extrañas y dañinas. Queda en cada relación trabajar como pareja para no terminar en malos términos, tal como la historia que estás por leer.

Mediante redes sociales se dio a conocer la historia de un joven y Laura, quienes supuestamente eran una pareja de enamorados. Después de un conflicto, la mujer terminó con la relación y bloqueó al sujeto ¿Qué hizo el novio?

El hombre se negó al no y decidió rentar diversos espectaculares y los colocó por el trayecto que realiza Laura: “Laura: Ella y yo sólo somos amigo. Creéme, por favor”, “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo” o “Laura: Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”, son los mensajes que colocó el sujeto por la Ciudad de México.

Algunas personas decidieron grabar los anuncios publicitarios y los compartieron en sus cuentas de TikTok, donde suman más de un millón de reproducciones. Los mensajes que se pueden leer en las publicaciones son: “Laura no le creas”, “me avisan cuando Laura suba el story time”, o “hay uno sobre la México- Puebla que dice, " Laura ya eliminé a mis amiguitas " algo así jajaja lo ví en la mañana”.

Hasta el momento se desconoce si todo se trata de una campaña publicitaria o si realmente es la creación de una persona que tiene mucho dinero y muchos problemas para comentarlos con el psicólogo.

