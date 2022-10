La fotografía de Shakira que sus fans piden que borre, mientras Fofo Márquez se burla

Desde hace más de 3 meses, la cantante colombiana Shakira confirmó su ruptura amorosa con el padre de sus hijos Gerard Piqué a través de un mensaje enviado a una agencia de prensa europea, este dictaba lo siguiente:

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

A pesar de su petición, los paparazzi y la prensa han tratado de seguir sus pasos desde el primer momento, para obtener de primera mano las declaraciones de la colombiana. No obstante, fue durante una sesión fotográfica para la revista ‘Elle’, que la famosa decidió dar a conocer algunos detalles de cómo han sido estos meses para ella, asegurando que ha sido una situación muy difícil, sobre todo por sus hijos.

“Me cuesta trabajo hablar de esto porque es la primera vez que lo hago y es un asunto muy privado. Me he mantenido callada porque he querido procesar todo. Y sí, es difícil hablar de ello, sobre todo porque sigo tratando de superarlo. Además, estamos hablando de una separación pública en la cual están involucrados mis hijos también”, dijo.

Sin embargo, aunque ya dio sus declaraciones y se ha visto un poco más en público, los internautas continúan indagando en las redes sociales, encontrándose así con diferentes fotografías en las que Shakira aún aparece junto al futbolista español, pero hay una de estas en específico que se han encargado de comentar y pedir que la elimine, de hecho, hasta el mismo Fofo Márquez escribió “jajaja”, burlándose porque aún la tenga en sus redes sociales.

Se trata de una imagen en donde aparece Shakira junto a Piqué, quien aparece sin camisa, con una manta blanca que le cubre la parte de abajo y unas sandalias al estilo Romano, pero lo que más resaltan son sus alas, como si fuera un Dios o un Ángel, tomando a la cantante entre sus brazos con un body y botas en tonos negro; la cual indignó a sus fans que pidieron de diversas formas que eliminara esas publicaciones.

“Bórralo, valórate reina”.

“Shakira ¡No! Por esa cosa horrorosa ahí”.

“Shak tu vales mucho má que esto, borra eso”.