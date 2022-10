Karol G envía mensaje a fans que lanzan cosas al escenario

Últimamente, se han visto en diferentes conciertos la manera en que los fans le lanzan algunos obsequios a sus cantantes favoritos, desde peluches, hasta flores o cartas, tal fue el caso de La Rosalía, quien hace unos días hizo una llamado a todos sus seguidores luego de que le lanzaran un ramo de flores que le cayó en su cara mientras hacía su presentación.

“Por favor no tireis cosas al escenario y si sois tan ‘Motomamis’ que las tirais, igualmente pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté, gracias”, escribió la española a través de su cuenta en Twitter.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

De esta manera, Karol G, quien se ha caracterizado por consentir y sorprender mucho a sus fans, paralizó el show presentado en Estados Unidos, para dejarles un mensaje contundente a estos, en donde le explica a todos que a pesar de gustarle los regalos, no podía seguir permitiendo la situación, ya que podía ocasionar un accidente tanto para ella y sus bailarines, como para el mismo público, uniéndose así a la misma petición de la cantante española.

“Yo quiero decir algo de corazón y no de mala. Amo los regalos, me encantan los regalos, compartir con ustedes es una chimba. He visto videos de otras personas, de otros artistas, que de pronto con la intención de tener un detalle bonito, se puede volver un accidente para el artista, para ustedes mismos”, explicó la cantante, agregando además que es algo en lo que todos deben colaborar.

“Entonces esos detalles vamos a tirarlos con amor o lo mandamos con alguien del equipo, pero mientras tanto gracias por esto. Les mando un beso”, dijo para luego continuar con su show.

De esta manera, más allá de molestarse, sus fans ovacionaron a la colombiana como símbolo de respeto por lo que había comentado, dándole así la razón.