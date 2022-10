“El sueño mío llevó muchos años para que se realizara”, así dijo Ángela Álvarez durante una entrevista a BBC Mundo, una historia que ha conmovido a más de uno y al mismo tiempo ha sido inspirador para muchos, pues a pesar de tener 95 años de edad, le ha demostrado a todos que “Los sueños sí se cumplen” tras ser nominada a ‘Mejor Artista Nuevo’ en los Latín Grammys de este año, gracias a su primer disco que contiene 15 canciones.

“Sentí muchas cosas (al recibir la nominación), pero lo más bonito que sentí fue pensar que yo pude haber llegado a una meta tan importante. Entonces, me sentí muy honrada. Yo sí pienso que es un gran honor que yo voy a recibir”, dijo con notoria emoción la abuelita cubana.

¿Quién Ángela Álvarez? La cubana que a sus 95 años está nominada a los Gammy como 'Mejor Artista nuevo' Facebook: Ángela Álvarez

Asimismo, aseguró que desde pequeña ha tenido este sueño de llegar a ser cantante, pero su padre no se lo permitía, indicando además que fue gracias a uno de sus nietos, el músico y compositor Carlos José Álvarez, fue que logró hacerlo.

“Le dije a mi papá una vez que yo quería ser cantante, entonces él me dijo ‘tú cantas muy bonito, mi hija, y me encanta oírte, pero yo no quisiera que tú cantarás para el mundo’. Y como yo quería tanto a mi padre, traté de que eso se me borrará de la mente, pero siempre quedó un lugarcito en mi corazón que no podía olvidarlo… se realizó a través de un nieto”, explicó.

Álvarez también tuvo la oportunidad de participar en la película protagonizada por Andy García y Gloria Estefan, ‘The Father of the Bride’, en donde aparece cantando el clásico bolero ‘Quiéreme mucho’.

Una vida de esfuerzos y sacrificios

Huyendo de la situación que en ese momento presentaba su país natal, Cuba, Ángela tuvo que ver marchar a sus 4 hijos solos desde la Isla, hasta Miami, ya que algunos funcionarios del aeropuerto no le permitieron abordar el avión, siendo amparados por la llamada ‘Operación Peter Pan’ en donde le permitían la entrada a menores que no iban acompañados y procedían del país comunista.

Todo esto ocurre en el mes de Mayo de 1962, un momento que sin duda cambió su vida. De esta manera, cuando la cantante de 95 años logró entrar a los Estados Unidos, sabía que el camino iba a ser muy difícil, sobre todo para volver a estar con sus hijos.

Y así fue, que sin saber hablar inglés, Ángela aceptó los trabajos que se le presentaban, desde recoger tomates en el campo, hasta limpiar oficinas en horarios nocturnos.

En medio de todas las dificultades, gracias a la ayuda de los servicios sociales estadounidenses, la artista logró conseguir vivienda y empleo en Colorado, mismo sitio donde se encontraban sus hijos, quienes permanecieron en un orfanato, entonces, aunque no podían estar juntos en el mismo techo, su madre podía visitarlos cada semana.

Años más tarde, la familia logró reunirse en el momento en que un amigo de Ángela la ayudó para que esta pudiera realizar la petición a Adolfo López Mateos, en ese momento presidente de México para que se encontraba ayudando a las familias cubanas a salir de la Isla para esa fecha.

“Yo le conté que mi esposo era ingeniero y trabajaba en la industria azucarera y que no iba a ser carga de México. Entonces, lo sacaron de Cuba con un trabajo en un ingenio en el estado de Veracruz. Ahí le dieron una casa y entonces él me reclamo y yo fui con los niños para México”, recordó.

Pero aunque la reunificación se logró, Ángela junto a su familia no podían regresar a su país natal, quedando solo en sus recuerdos y en algunas de sus canciones la añoranza de regresar a Cuba.

“Yo nunca he vuelto. Yo quiero guardar en mi corazón y en mi mente lo que yo dejé. Yo no sé cómo estará. Ya realmente familia íntima mía, ya no están en Cuba. Entonces, yo no quiero ir. Yo le he compuesto a Cuba muchos cantos, pensando en mi isla tan linda”.

Algunos de los temas musicales en los que Álvarez menciona a su añorada Isla, se ven plasmados en su disco, estos son algunos de ellos: ‘Un canto a mi Cuba’, ‘Romper el yugo’ y ‘Añoranzas’.