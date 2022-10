¿Qué canción de Lady Gaga va con tu signo zodiacal? Acá te decimos

En los últimos tiempos Lady Gaga ha alcanzado una increíble popularidad, logrando a través de su voz, canciones y videos impactar a todos sus fans, pues muchos se han llegado a identificar con algunos de sus temas. Pero, ¿Te has preguntado cuál de sus canciones combina más con tu personalidad?, por esta razón te traemos la lista de temas musicales de Lady Gaga que combina más con tu signo Zodiacal.

Aries: Telephone

Las personas con este signo son amantes de la libertad, los retos y les encanta la naturaleza, además de eso están muy llenos de y van por la vida con mucho entusiasmo, por eso esta canción sería perfecta para algunas de sus frases que involucra, serían las mismas que un Aries pronunciaría, “Chico, la forma en que me escribes no me hará irme más rápido” o “No es que no me gustes, solo estoy en una fiesta y estoy harta y cansada de que mi teléfono suene”.

Tauro: Stupid Love

“Ahora es el momento de liberarme de la vergüenza”, “Lucharía por ti, incluso si nos partimos en dos”, son algunas frases que describen a los Tauro, pues son personas que tienen una gran fuerza de voluntad y decididos al momento de tomar decisiones.

Géminis: Love Game

Poseen un carácter un poco complejo que suele ser contradictorio, son personas que pueden empezar con mucho entusiasmo las aventuras, sin embargo terminan aburriéndose rápido, aunque también son muy cariñosos, amables y generosos. “Abrázame y ámame. Solo quiero tocarte por un minuto, tal vez tres segundos sean suficientes para que mi corazón lo deje” y “La historia de nosotros, siempre comienza igual con un niño y una niña”, son frases que pertenecen a la canción que serían muy comunes en los Géminis.

Cáncer: Joanne

Las personas de este signo tienen una personalidad difícil de clasificar, pues muchos suelen ser tímidos, aburridos o brillantes y famosos, aunque a otros les encanta ser extrovertidos o tienden a retraerse. Su hogar es el lugar más seguro que puedan tener, por eso suelen ser muy apegados “Cada parte de mi adolorido corazón te necesita más que los ángeles” y “Si pudieras, sabría que te quedarías. Ambos sabemos que las cosas no funcionan de esa manera”, menciona la canción, algo muy característico de los Cáncer.

Leo: Applause

“Vivo por los aplausos, vivo por la forma en que me animas y gritas por mí”, “me quedo aquí esperando que toques el gong para estrellar al crítico diciendo: ¿Está bien o está mal?”, son frases que se mencionan en la canción que irían como anillo al dedo a un Leo, pues se considera el signo zodiacal más dominante de todos, son creativos, extrovertidos y se caracterizan por ser fuertes y valientes, además de tener mucha seguridad en sí mismos.

Virgo: Dope

Son observadores y muy pacientes, aunque a veces les cuesta hacer amigos por el carácter frío que muestra, además de esto tienen la capacidad de ser muy intuitivos y ver un argumento en todos lados. “Mi corazón se rompería sin ti”, “Te necesito más que a la droga”, puede pensar un virgo, ya que muchas veces ve el riesgo de que lo dejen.

Libra: Judas

“He aprendido que el amor es como un ladrillo, puedes construir una casa o hundir un cadáver”, “En el sentido más bíblico, estoy más allá del arrepentimiento”, son frases que diría un Libra, ya que aunque son muy civilizados y suelen tener sus encantos, también tienen un lado negativo, y es la curiosidad, muchas veces esto es lo que suele hacer que se entrometa en la vida de los demás, además de que no les gusta ser contradichos.

Escorpio: G.U.Y.

Los Escorpio suelen tener mucha fuerza de voluntad y ser tenaces, pero al mismo tiempo tranquilos y alejados de la realidad. Son muy observadores y a pesar de permanecer en silencio tiene un ojo muy crítico, por lo que muchas veces suelen tener resentimiento hacia los demás, ya que consideran que debe merecer el respeto de los otros. “Tócame, tócame, no seas dulce”, “nuestro sexo no dice mentiras”, ya que piensan que en la intimidad es donde pueden descubrir cuánto les aman.

Sagitario: Do what u want

“No puedes tener mi corazón, y no usarás mi mente, pero haz lo que quieras con mi cuerpo”, “no puedes detener mi voz, porque no eres dueño de mi vida”, son frases que Sagitario diría, pues además de sacar la mejor versión de sí al momento en el que todo se complica, también tienen su lado negativo y es que poseen un genio muy difícil al momento de detectar que alguien no sigue su mismo ritmo, suelen ser muy exigentes con los demás.

Capricornio: Marry the night

Una de las características que define un Capricornio es la seguridad, estabilidad y tranquilidad, también son justos y al mismo tiempo exigentes con los demás y con sí mismos. Se dejan llevar mucho por sus emociones, por lo que no es de extrañar que frases como “Soy un soldado con mi soledad” o “no me voy a rendir en la vida, soy una reina guerrera que vive con pasión esta noche”, vaya con su personalidad.

Acuario: Born this Way

“No hay nada de malo en amar quien eres”, “Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores”, frases características de un acuario, pues además de tener una personalidad fuerte y atractiva, también se considera el signo más paciente. Muchos de ellos suelen ser pacientes, tímidos y sensibles, mientras que otros son más frívolos, vivos y exuberantes.

Piscis: Million Reason

Sin tranquilos, amables y pacientes, también suelen mostrar sus sentimientos a los demás, es uno de los más queridos por los otros 11 signos, son muy creativos y artístico, también se preocupan mucho por los demás. “Tengo cien millones de razones para irme, pero cariño, solo necesito una buena para quedarme”, “¿No puedes darme lo que estoy necesitando?”, son frases que van con los Piscis ya que también responden con simpatía al tacto, pero al mismo tiempo al sufrimiento.