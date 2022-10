Comparan a una de las nietas de Vicente Fernández con Shakira

Se llama Sisi Fernández y es una de las nietas del llamado ‘Charro de Huentitán’, Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años el 12 de diciembre de 2021 dejando un vacío difícil de llenar en la música vernácula mexicana.

Para ‘Chente’, como era conocido entre su entorno más cercano, la familia fue clave en su carrera musical, aunque muchas veces estuvo ausente por sus giras cuando sus hijos eran pequeños.

Su ausencia fue de algún modo menos sentida por sus nietos, quienes pudieron disfrutar a su ‘Tata’ en los últimos años de su vida.

Tal es el caso de Sisi Fernández, una de las hijas de Vicente Fernández Junior, a quien ‘Chente’ llamaba cariñosamente “muñeca de cabellos de oro”.

Vicente Fernández Junior es padre de cuatro hijos: Sissi, Ramón, Vicente y Fernanda.

“Qué orgullo y que honor ser tu nieta. No existen palabras que me ayuden a no sentir este dolor en mi corazón. Te llevas un pedazo de mi corazón contigo. Eras como un papá para mi…siempre presente siempre a mi lado en las buenas y en las malas. En vida muchas veces te dije cuánto te amaba y lo agradecida que estaba por tener a un abuelo como tú. Te amo con toda mi alma y estoy muy orgullosa de ti mi guerrero. Eres mi ejemplo, el hombre más trabajador, de palabra, honrado, amoroso, y fuerte que conozco. Dejaste un legado que jamás será olvidado (…) Se que Dios este año me mandó a Carlotta para aguantar que te llevará a ti. Algún día nos volveremos a ver tata…mientras tanto cuídame y mándame tu bendición. Te amo por siempre. -Tu muñequita linda de cabello de oro”, escribió en uno de los mensajes dedicados a su abuelo.

Vicente Fernández fue muy cercano a sus nietos y antes de morir pudo conocer a la hija de su nieta Sisi, Carlotta, nacida en abril de 2021.

Sisi y su parecido con Shakira

El amor de Vicente Fernández por su nieta Sissi fue plasmado de muchas maneras. En su cumpleaños 28, el 21 de mayo de 2018, le escribió un emotivo mensaje: “Hace 28 años en este día, Dios me hizo uno de los regalos más hermosos y hoy 28 años después, quiero decirte todo lo que te amo, que Dios te dé toda la dicha que tú te mereces en hoy tu cumpleaños, te amo y te mando todas las bendiciones del mundo. Tu tata”.

Muchos seguidores de la dinastía Fernández comparan a Sissi, en la actualidad con 32 años, con la diva colombiana Shakira.

“Pensé que era Shakira”, “¿Es Shakira?”, “Qué chica tan bonita”, son algunos de los comentarios.

El interés por la vida de Vicente Fernández se ha acrecentado gracias a la serie “El Rey”, de Netflix, así como la biografía no autorizada protagonizada por Pablo Montero.