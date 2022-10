En medio de las polémicas, padre de Villano Antillano sale en su defensa

En una reciente entrevista realizada en el programa ‘La Resistencia’, la rapera ‘Villano Antillano’ causó polémicas en redes sociales luego de que el moderador comentara que Puerto Rico “pertenece” a Estados Unidos, lo que al parecer le subió los ánimos a la famosa, quien continuó con el tema.

“Bueno es un buen tema para tocar, sí lamentablemente somos una isla secuestrada por los Estados Unidos, yo utilizaría el término secuestrada”, comentó, desatando inmediatamente comentarios negativos hacía la cantante.

No obstante, luego de que se diera a conocer el testimonio, el padre de la rapera salió en su defensa de manera rápida a través de su cuenta en Facebook, indicando que ‘Villana’ es uno de los seres más “maravillosos” e “inteligentes” que haya conocido.

“Soy el papá de un ser humano maravilloso, que es además una mujer trans. Soy el papá de un ser humano espectacular cuya vida siempre está en riesgo solo por existir. Villana es una de las personas más inteligentes que he conocido y posee una profundidad intelectual que me obliga a humildemente reconocer que, de ella como hija, he aprendido muchísimo más de lo que haya podido enseñarle cómo padre” inició su comentario en la red social el señor que tiene por nombre Ricky.

Explicando además que su hija tiene un grado de estudio universitario, y una carrera artística que ha logrado sacar con mucho esfuerzo a lo largo de estos años, agregando que entre las cosas que le enseñaron está la de “cuestionar todo” lo que se le dice.

“Villana hizo una carrera universitaria porque en el mundo de donde yo vengo era indispensable estudiar “para ser alguien”. Sin embargo, estuvo por años construyendo su carrera artística, esa que ahora algunos tontos catalogan como ‘un éxito repentino’. Mis hijas, Villana y sus dos hermanas, fueron criadas para cuestionarlo todo, particularmente a mí”, dijo.

Asimismo, expresó que “Villana siempre ha sido un ser libre” por lo que ella puede mostrar su opinión en estos temas, finalizando con la frase “La presencia de Villana es una disrupción en el monopolio que juraban tener y pal que no se prepararon compartir, porque Villana es el puño que no vieron venir”.