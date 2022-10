¿Le disgusta a Pepe Madero que le lancen flores en sus shows? ¡Entérate!

Luego de que el cantante José Madero fue motivo de críticas al hacerse viral un video donde se ve tirar al piso unos girasoles que le lanzó una fan al escenario, el también compositor mexicano, aclara que no es molestia para él que le avienten flores durante sus conciertos.

En el mes de agosto el excantate de la banda de rock PXNDX ya que al momento de interpretar ‘Sin Ampersand’ en uno de sus conciertos, el artista lanzó al piso los girasoles de su fanática. Para sus seguidores, esta actuación fue de muy mal gusto, sin embargo otros cibernautas hicieron mención a que todo pudo ser parte de la emoción del artista al inspirarse en la interpretación del tema musical.

Durante varios años se ha hecho referencia a la actitud de Pepe Madero frente a sus fans, ya es costumbre para él ignorar a sus fanáticas o evadir fotografías con alguna admiradora. Sin embargo, el cantante se expresó a El Informador.

“La verdad que avienten lo que quieran. Como que se usa mucho que en mis conciertos avienten ramos de flores, y no me molesta nada, de repente me resbalo por ahí con algunos pétalos, pero no tengo ninguna objeción”, agregó el cantante.

Añadió además, “Yo no les voy a decir cómo irse vestidos o qué llevar o no, obviamente que no avientes cosas que me puedan herir”. Pepe Madero asegura que frente a los medios de comunicación no tiene poses ni máscaras, al igual que con sus seguidores.

Pepe compartió que antes de que finalice este año, publicará su nuevo libro, bajo el género de terror dedicado a adolescentes. En los próximos días dará a conocer el nombre de este ejemplar.

El próximo sábado 5 de noviembre el cantante mexicano, se estará presentando en el Auditorio Telmex, como parte de su gira “Giallo Fantastique Tour”, tal cual como se titula su reciente disco.