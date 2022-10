Cynthia Klitbo rompe silencio y anuncia la verdadera razón de su llanto hace unos días

Con el anuncio del compromiso entre Juan Vidal y Niurka Marcos, los rumores han llenado las redes sociales y la curiosidad por saber qué opina la ex pareja del actor, Cynthia Klitbo es lo que más recorre el internet.

Por este motivo, en un encuentro de medios con la Villana de las telenovelas, algunos de los periodistas aprovecharon de preguntar sobre el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, a lo que ella solo se limitó a decir que no estaba preparada para hablar de ese tema.

“Perdóname, eso es un tema que yo… Todavía no puedo hablarlo. Que soledad debo haber tenido para creer todo lo que me dijo… “Llore mucho, pase muchos momentos muy difíciles, mi hija a lado mío”, reveló la actriz con lágrimas en los ojos.

Pero en cuanto le preguntaron sobre Vidal y Niurka, esta manifestó que no tiene ningún tipo de interés en el tema. “Yo la caca la sacó de mi vida y se le jala al escusado, ese escusado ya se jaló hace mucho. A mí me tiene sin cuidado, ni me interesa nada porque ya bastantes estragos hicieron en mi vida”, dijo.

A pesar de estas declaraciones, hay muchos que aseguran que el motivo del llanto de Klitbo es porque aún extraña a Juan Vidal, lo cual ella misma desmintió a través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram.

“A ver chicos yo quiero hacer una aclaración rápidamente. Hay todo un chisme de que si yo lloré por el matrimonio de dos personas no gratas para mí. Yo lloré porque me dio mucha tristeza porque pase muy poco tiempo en México y me dio mucha tristeza no poder platicar más tiempo con mi querido Rey Grupero, me dio tristeza porque mi trayecto al aeropuerto fue lleno de Agresiones quería chocarnos un tráiler a fuerza y vi a las personas muy triste”, indicó la actriz de telenovelas.

Ante estas declaraciones, Rey Grupero también intentó defenderla y expresarle todo su apoyo mediante un comentario en donde indica que ella es una maravillosa persona.

“No le hagas caso a comentarios, tú eres una persona genial, vas a otras ligas y perdón por los que les duela, ellos ya se quedaron muy abajo, no los menciones. Te quiero, ánimo y acá andamos para la próxima platica”.