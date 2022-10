Eileen Yáñez, la actriz nominada al Ariel, reveló que ‘El Padrino’ es su refugio

Eileen Yáñez, actriz nominada al Ariel. (Foto: Cortesía Talent On The Road.)

Eileen Yáñez es una mujer que disfruta cada momento de su vida personal y profesional. Con una trayectoria importante en el cine mexicano, ahora está lista para ser parte de la ceremonia de los premios Ariel, que se realiza este 11 de octubre. La actriz mexicana, quien ya estuvo nominada en pasadas ediciones, este año va por la Mejor coactuación femenina, por Noche de fuego.

“Creo que son parte (premios y nominaciones) del recorrido. Me he propuesto trabajar en proyectos que me interesen y, de repente, pues han salido resultados. Hay también proyectos que te interesan, que los haces con todo el cariño y bueno tal vez no pasa nada, hablando desde festivales o premios”, señaló la actriz.

Nacida en la Ciudad de México, celebra los Ariel como la única posibilidad en el año de resaltar al cine mexicano, el cual se mantiene vigente a pesar de los obstáculos.

“Lo que busco es encontrar personajes que sean distintos a mis circunstancias, a mí y a cómo resolvería las situaciones. El cine mexicano sigue arrastrando muchos conflictos desde hace muchos años. Hubo momentos donde si se estaban otorgando más estímulos y era más fácil realizar una película. Últimamente se ha vuelto un poco más rudo, con respecto a la reducción de los presupuestos que estaban antes designados y que ya no existen. Creo que justo lo que siempre ha hecho la industria es rescatarse a sí misma, al fin y al cabo la pasión por hacer cine es una cuestión muy personal; al final, si quieres hacer tu película buscarás cómo lograrla, pero sí es muy triste la reducción de los presupuestos que estaban asignados”, resaltó.

Yáñez se considera ya una ganadora, no solo por su trabajo en Noche de fuego, en la que está nominada este año, sino por el hecho de formar parte de dos proyectos con causa social (Noche de fuego y Nudo mixteco), que retratan la realidad y que invitan al espectador a reflexionar sobre diversos temas como las preferencias sexuales, el maltrato y violencia a la mujer, o a los niños.

“Creo que son dos películas que hablan de cosas muy importantes. Noche de fuego retrata esa violencia absoluta que sigue perpetuándose para los niños y mujeres en México, que es una situación que ni siquiera nosotros podemos solucionar, porque evidentemente es una cuestión política y económica bastante enredosa. Nudo mixteco habla sobre las decisiones personales que toman las mujeres, y cómo influye en su vida”.

La actriz recién terminó de hacer una serie con una historia bastante particular, “estoy muy emocionada por esa serie y viene una película que yo creo que se estrenará pronto, a finales de este año o a principios del otro, se llama Luna negra, que es una ópera prima de Tonatiuh García, que habla sobre la ecología, sobre Veracruz, sobre el agua, los ríos y se entreteje con una historia de ficción y hermandad”, adelantó.

Eileen Yáñez y su devoción por El Padrino

“Me encanta ver El Padrino yo sé que es un cliché, pero amo El Padrino, que se ha convertido en mi refugio, porque cuando me quiero cómo desconectar, pues la veo. Nos pasa a los actores que de repente vemos una gran actuación y queremos estar ahí, me emociona mucho ver al Padrino, una y más veces, para imaginarme que puedo ser alguno de sus momentos”, reveló.

También habló de sus gustos musicales, que provocan algunas comentarios divertidos entre sus amigos.

“Hay muchísimas cosas, la gente se burla mucho de mi playlist, porque puedo tener algo muy electrónico, algo muy noventero, salsa música clásica o jazz, no tengo un género muy marcado, porque me gusta mucho la diversidad”.