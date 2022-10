La última foto de Piqué que publicó Shakira y sigue dado de qué hablar en redes sociales

“Tu logro no tiene precedentes”, así inicia la descripción de una de las fotografías de Gerard Piqué que colocó Shakira en su cuenta personal de Instagram, de hecho, la última publicación realizada que le dedicó al futbolista.

Con sus recientes declaraciones de cómo se sentía al finalizar esta relación que tenía más de 10 años, esta imagen es específico ha sido de las más criticadas, pues para la revista Elle informó que ella habría dejado incluso sus sueños y carrera a un lado para poder mudarse con él a España.

“Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, reconoció la cantante al medio.

Pero la controversia en esta foto no es el hecho de que aparezca el futbolista en ella, sino que además la colombiana le celebra el triunfo de haber jugado su partido número 600, mientras lo compara también con su carrera de cantante.

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno”, escribe al inicio. “La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, asegura Shakira en ese momento.

“Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas”. Además de todo esto, añade un párrafo final, que a pesar de ser uno de los más emotivos, al leerlo en esta fecha luego de todo lo que ha pasado, deja un mal sabor de boca a todos los fans que de verdad aprecian a la cantante, pues muchos de ellos aseguran que debe valorarse. “¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, concluye la descripción.

La reacción de los usuarios

Ante esta confesión que se hizo un poco antes de su ruptura amorosa, sus seguidores decidieron entrar en su perfil para comentarle en la misma fotografía y así hacerle entender que ella vale más de lo que piensa.

“Cuando escribiste eso pienso que ya sabías la clase de hombre que era y aún pensabas que podías cambiarlo. Ese tipo no vale 5 centavos. Pelea por tener los niños la mayoría del tiempo contigo. Él es su padre pero no da ejemplos buenos para seguir”.

“Tú eras lo único especial en su vida, lo único que lo hacía ‘excepcional’”.

“Pues al final únicamente tú lo hacías excepcional”.

“Eres demasiado importante para darle espacio a un tipo así en tus redes sociales. Borra esta publicación y pasa la página reina”.

“Tu sí que eres un ejemplo a seguir, él no”.