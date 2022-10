¿Por qué Alfonso Herrera y Dulce María no asistieron a la boda de Maite Perroni?

Desde hace aproximadamente un mes, fanáticos de RBD se emocionaron al ver que Maite Perroni, anunció su compromiso con el productor Andrés Tovar, quien desde las alturas le pidió que fuera su esposa. Pero la conmoción no solo fue por el hecho de ver como la tierna chica que un día realizó el papel de ‘Lupita’ contrajera matrimonio, sino también pensar le hecho de un posible reencuentro por parte del equipo de RBD.

De esta manera, muchos de los medios de comunicación intentaron abordar a cada uno de los integrantes con el objetivo de aclarar la duda un poco antes de la boda, no obstante, la realidad muchas veces supera la ficción, y aunque no estuvieron todos los integrantes, la emoción igual se hizo sentir en redes sociales.

Y es que al ver cómo unidos en un círculo interpretaban los viejos temas de ‘Rebelde’, muchas lágrimas de fanáticos comenzaron a correr recordando esos momentos de felicidad cuando inició la serie juvenil en la televisión en el año 2006.

Sin embargo, a pesar de que Anahí, Christian y Christopher hicieron presencia, era imposible no notar que Dulce María y Alfonso ‘Poncho’ Herrera no estuvieron ahí acompañando a su ex compañera, por lo que muchos también se preguntaron, ¿Qué pasó con ellos?

¿Por qué Poncho y Dulce María no asistieron?

Hasta el momento no se tiene una razón concreta por la que Dulce María o Poncho no asistieron a la boda al igual que sus otros compañeros, sin embargo, se conoce que la intérprete de ‘La que un día de amó’ ha estado un poco ocupada con los conciertos de ‘2000′s Pop Tour’, lo cual pudo ser una excusa para no asistir, aunque los usuarios en redes aseguran que se debe al distanciamiento que ha tenido con todos desde hace mucho tiempo.

A pesar de todo, la actriz logró enviarle sus buenos deseos a Maite a través de las redes sociales. “Felicidades Maite y Andrés, deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones, y que sigas cumpliendo tus sueños. Estoy con ustedes de corazón. ¡Te ves hermosa!”, escribió en sus historias de Instagram.

¿Por qué Alfonso Herrera y Dulce María no asistieron a la boda de Maite Perroni? Captura historias de Instagram @dulcemaria

Por otro lado, también se tiene que Alfonso Herrera desde su cuenta de twitter le escribió un mensaje, corto, pero que también expresa su felicidad. “¡En Hora buena Mai!”, dicta el comentario en donde retuitea la fotografía de la boda de la famosa.

Asimismo, el actor que interpretó a ‘Miguel’ en ‘Rebelde’ comentó hace unos días en un encuentro con la prensa que en el momento se encuentra en diferentes proyector por lo que no sabía si asistiría o no a la boda. “Me encantará y también depende mucho de los proyectos y del trabajo, que eso es lo más importante. Saben que ella siempre será alguien muy especial y le deseo toda la felicidad”, dijo.