Thalia rompe las reglas ¡Siempre fui una niña mala!

Thalía no le gusta seguir patrones para agradar a los demás

La cantante Thalia confiesa que siempre se ha caracterizado por ser excéntrica y nunca quiso dejarse llevar por lo establecido. A la intérprete de ‘Arrasando’ no le gusta seguir patrones para agradar a los demás y plasma su personalidad en redes sociales.

En diversas ocasiones Thalia, ha señalado que es importante romper límites incluso, en entrevistas pasadas manifiesta haber sido todo el tiempo “atrevida y arriesgada”. Así aparece nuevamente la mexicana de 51 años, y asegura que siempre fue una niña mala y publicó un video en su Istagram donde recopila parte su vida artística con atuendos extravagantes que lució años atrás en diferentes facetas de su carrera como cantante. ¡A romper reglas! Escribió la cantante y actriz.

Después de esta publicación, reaccionaron los cibernautas. “Ahhhh soy una gran admiradora, y en alguna época imitadora, no era fácil copiar sus trajes, que por supuesto lo acompañaba la actitud ganadora”, “Siempre bella mi Thalia”, “Si no lo fueras no serías Thalía”, “Amamos las excentricidades”, “Precisamente por ser como eres es que te adoro”, “Faltaron los corpiños con canillas o candelabros, esos eran lo mejores”, son algunos de los comentarios.

Siempre en tendencia

Gracias a su porte de Diva, sus outfits están en tendencia y el más reciente no iba a ser la excepción. La famosa lució un estilo casual compuesto por un jeans, una blusa rosa pálido y un blezzer color crema, con mangas más allá de los codos y hombreras.

Thalia con 20 millones de segudidores en redes sociales, está sorprendida por la receptividad que ha tenido su colección llamada #thaliasodicollection donde ofrece: joyería, accesorios para el cabello, maquillaje, ropa, bolsos, zapatos y artículos para el hogar. “Estoy sorprendida lo que hemos crecido”, dijo la artista.

En este proyecto deja aflorar sus gustos por la moda.