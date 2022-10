¿Todo bien? Cuidadores aterrorizan a niños en guardería

Octubre es el mes de terror, por eso, muchas personas aprovechan estos días para espantar a sus seres queridos. Sin embargo, ¿quién asustaría a un grupo de pequeños por simple “diversión”? Un par de cuidadores tomaron con humor asustar a los niños y subirlo a sus redes sociales.

Según el medio Northeast Mississippi Daily Journal, un par de empleados de una guardería en Mississippi, Estados Unidos, decidieron realizarles una broma a todos los bebés. Mediante un video que circula por redes sociales, se puede ver el momento en que las personas usaban una máscara para causar terror a los menores.

Con una cara de pánico, y mucho llantos, los infantes intentaban resguardarse del “monstruo”, quien golpeaba y corría en busca de víctimas. Lamentablemente, los pequeños no sabían diferenciar entre una broma y lo real . Según el medio antes citado, la administradora de a guardería afirmó que: “Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho”, comentó.

El hecho enojó mucho a los usuarios, quienes expresaron su disgusto por el actuar de las personas que deben de ver por el bien de los niños y no generarle algún tipo de trauma.

