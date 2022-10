‘Día Mundial de la Salud Mental’: Estos son algunos artistas que han luchado contra la depresión

El tema de la Salud Mental ha sido muy escuchado en los últimos años, sobre todo por las críticas que se reciben en redes sociales, y que sin querer afectan de manera emocional a muchos artistas, razón por la cual algunos han decidido alejarse de las mismas mientras que otros tratan de enfrentarlo, pero hay algo que tienen en común todos ellos, y es que sea cual sea su situación ha buscado hablar de su caso y no tratarlo como un ‘Tabú’ solo por ser parte del mundo del espectáculo.

Hoy en el día mundial de la Salud Mental, mostraremos algunos de los artistas que han comentado sobre el tema:

J Balvin

A pesar de que J Balvin se encuentra en uno de los momentos más exitosos en su carrera musical, también ha confesado en varias ocasiones que se ha encontrado en diversos episodios de depresión, ya que como a muchos artistas, le ha tocado lidiar con su fama, cosa que no les resulta fácil.

Afirmando que muchas veces sirve de inspiración para muchos, y eso también le ayuda a seguir adelante. “La gente me dice: ‘Oye, gracias a ti estoy sano, gracias a ti me atreví a ir al psiquiatra, gracias a ti ya no sufro de depresión, la tengo controlada’. Eso me llena mucho más que tener un número uno, que tener un Grammy”.

Asimismo, en una parte del documental titulado ‘The Boy from Medellín (2021), también comentó como es que controla su ansiedad. “Hablar en público sobre la ansiedad y la depresión me ha ayudado a superarlas. La meditación me ha salvado la vida; gracias a ella no tomo drogas ni bebo alcohol”.

Miley Cyrus

Desde hace mucho tiempo se ha hecho notar la notable depresión que ha tenido la cantante luego de cortar con Liam Hemsworth, a quien al parecer consideraba “el amor de su vida”, conllevándola a tener también episodios de ansiedad.

“Es normal sentirse triste, hubo una época en que estuve verdaderamente deprimida. Me encerraba en mi cuarto y mi padre tenía que echar la puerta abajo. Cuando estaba con Liam, igual que cuando estaba con Disney, me causaba mucha ansiedad pensar en qué haría cuando no estuvieran ahí para ayudarme”, aseguró Miley en una entrevista para la revista Elle Magazine

Selena Gómez

La famosa actriz de los ‘Hechiceros de Warvely Place’, ha confesado en más de una ocasión los múltiples problemas que ha presentado a lo largo de estos años que le han causado depresión y ansiedad, desde el momento en el que le detectaron Lupus, hasta hacerle un trasplante de riñon y hacerle quimioterapias.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar”, explicó para la revista Harper’s Bazaar.

Britney Spears

La llamada princesa del pop en más de una ocasión ha causado controversia en redes sociales debido a su problema de depresión, mostrándose de diversas maneras en las mismas, desde verse reir y bailar, hasta llorar semi- desnuda.

Una vez, Britney habló abiertamente sobre la depresión perinatal, justo en el momento de su embarazo, teniendo meses después un aborto espontáneo. “Es duro porque cuando estuve embarazada tuve depresión perinatal… Tengo que decir que es absolutamente horrible… Las mujeres no hablábamos de ello entonces… Algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejase así teniendo un bebé dentro… Pero ahora las mujeres hablamos de ello cada día… Gracias a Dios que no tenemos que guardar en secreto ese dolor…”, explicó en su cuenta personal de Instagram hace unos meses.