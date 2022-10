Entérate ¿Por qué suspenden concierto del cantante Ysy en México?

Increíble fue lo que sucedió en el concierto del trapero argentino Ysy en la ciudad de México, específicamente en el salón La Maraca. De plano fue cancelado el show por las autoridades capitalinas porque los fanáticos del artista estremecieron el lugar y saltaron de forma desmedida. Vecinos de los alrededores pensaron que se trataba de un sismo.

El espectáculo de Ysy comenzó más tarde de lo pautado, la euforia de sus seguidores ya estaba caldeada y al salir el artista aumentó la adrenalina. El cantante de ‘Pastel con Nutella’, al terminar la primera ruleta, advirtió a los presentes que mejor cantaran más fuerte en vez de saltar pero fue inevitable.

“Me subí al escenario, les pedí que dejen de saltar. Hicimos como pudimos una canción. A la próxima, me piden que bajemos el sonido, a la próxima canción me pidieron que me bajara del escenario. Con muchísimo dolor tuve que dar por terminado mi show en México”, comentó el artista de 24 años.

A través de las redes sociales, explotaron los seguidores en contra de la producción del concierto. “Que horrible la organización, cero conocimiento del show que están contratando. YSY sos lo más grande de nuestro país”, “Pero a quien se le ocurre organizar un concierto de YSY en un antro. Mínimo un predio al aire libre”, “Un desastre la producción, cómo van a hacer un show de Ysy en un lugar tan chico y sin seguridad, no pasó nada más allá porque la gente se comportó muy bien sino podría haber terminado muy mal eso”, fueron algunos de los comentarios.

La gira no se detiene

El intérprete del género ‘Trap’ envió un mensaje a sus seguidores de Instragam. “Gracias por entender la locura que causamos, la próxima será muchysymo mejor! No me lo olvido nunca más Méxicoooo”.

“Ahora seguimos por Puebla, Monterrey y Tijuana a puro Ysysmoooo”, escribió el argentino.

Ysy estuvo en Ciudad de México en el año 2019 con ‘Modo Demoledor Tour’. Ahora sigue llamando multitudes en cada uno de sus conciertos.