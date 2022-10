Ella es Jessi Rodríguez, la modelo que buscar ser la primera ‘Miss Universo’ plus size

Con tan solo 23 años, Jessi Rodríguez se ha desenvuelto como modelo Plus Size, una de las cosas que aunque no es criticada, pues en la actualidad se han visto diversas publicidades de modelos talla grande, sí se sale del estereotipo de la sociedad.

A pesar de todo lo que pueda decir, la chica afirma que es feliz y se ha mantenido en paz con su cuerpo, tanto así que decidió presentarse en el casting para ser la próxima ‘Miss Costa Rita’ y posteriormente llevarse la corona del ‘Miss Universo’.

Buscando de esta manera, romper las barreras de las características “comunes” que debe tener una mujer para entrar en el concurso de belleza y además de representar a su gente, también ser un ejemplo a seguir para muchas que continúan sintiéndose inseguras con su cuerpo.

Asimismo, manteniendo su compromiso en la lucha en contra de la “Gordofóbia”, demostrando que no hay que tener un cuerpo esbelto para cumplir sus sueños de ser modelo o formar parte del mundo del espectáculo.

“Los tiempos han cambiado, la gente ya no solo quiere ver gente aspiracional también se quieren sentir representados y por eso me animé a mandar mis fotos a las preliminares, quiero que me elijan como la representante de mi país en Miss Universo”, dijo en un reciente entrevista a ‘Uno Tv’.

Todo este camino inició desde el momento en que su hermana la exhortó para que se inscribiera al concurso de belleza más visto a nivel mundial. “Me tomé unas fotos muy sencillas, yo me maquillé, me peiné y utilicé algo de la ropa que tengo en casa y las mandé, me sorprendió que me llamaran”, aseguró, agregando además que: “Cuando me presenté en las preliminares habían mujeres un poco bajitas, una curvy pero yo era la única mujer gordita, aún no me han dado los resultados”.