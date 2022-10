La Tigresa del Oriente se unirá a OnlyFans: mostrará su sensualidad con mucho profesionalismo

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida artísticamente como La Tigresa del Oriente, utilizó una foto desnuda de ella para anunciarle a sus seguidores que próximamente se unirá a OnlyFans, plataforma destinada para crear contenido para mayores de 18 años, dejó claro que mostrará hasta donde su erotismo se lo permita.

“Actualmente, el Onlyfans está de moda y hay muchas artistas que lo están realizando. Y bueno, y yo dije: ‘¿Por qué la Tigresa del Oriente no lo puede hacer?’ Sí, lo puedo hacer. Y mostrar lo sensual que soy y algo más”, comentó la cantante peruana.

De cristalizarse este nueva página, Juana Judith, podría ser una de las mujeres de la tercera edad en publicar material en OnlyFans. La Tigresa el próximo mes de noviembre cumplirá 77 años.

Al ser consultada sobre el tipo de material que ofrecerá en esta plataforma la cantante conocida por interpretaciones como “El baile del Calamar”, dijo que siempre será con mucho profesionalismo.

“Si es un Onlyfans, obviamente, que mis seguidores van a querer ver de la Tigresa hasta donde puedo mostrar mi sensualidad. Y bueno, espero que estén contentos con lo que voy a mostrar con mucho profesionalismo”, comentó la famosa.

La Tigresa del Oriente, confesó que su inclinación por crear contenido para adultos va relacionada a la canción que estrenará próximamente.

“Yo tengo un tema que estoy grabando que lleva por título Apaga la luz. Y el tema va de la mano con la idea del Onlyfans. Espero que mi producción salga muy bonita, esa es la idea, para que todos estemos contentos”, dijo.

“La idea es que haya mucha sensualidad, pero con todo respeto, cuidando lo profesional que debe ser un trabajo de esta naturaleza”.

Ahondando en su incursión en la plataforma de adultos la también actriz comentó: “No es nada del otro mundo. La Tigresa lo que quiere solamente es mostrar su trabajo, que sí puedo hacerlo. He hecho muchas cosas. Increíblemente, la gente no lo creía cuando empecé haciendo música. No creían. Había mucha crítica”, contó.

“Pero, yo con la fuerza que tengo, con la personalidad que tengo, bien puesta, luché y lo conseguí. Ahora con esto voy a demostrar que puedo hacer un trabajo con mucha personalidad y respeto. Y que le guste a todos mis seguidores”, finalizó Juana Judith.