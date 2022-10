Maquillista Pepe Gutiérrez llama naca e inventada a Andy Benavides: No es “socialité”

Pepe Gutiérrez es conocido en el mundo del espectáculo como “El maquillista de las estrellas”, recientemente hizo unas fuertes declaraciones a través de un video en su Instagram donde el nombre de la reconocida influencer Andy Benavides salió a relucir.

A pesar de la aceptación y estima que tiene entre el público que la sigue en su cuenta de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, Pepe calificó a la famosa como naca e inventada.

Los señalamientos se dieron en una transmisión que el maquillista de Guadalajara hizo a través de su cuenta oficial. Cuando le preguntaron “a qué influencer no soportas?, respondió sin titubeos: “A Andy Benavides no la soporto, no puedo con su fraseo de ‘naquez’ e ‘inventadez’”.

El famoso dijo que “Entre más se quiere sentir socialité, más alejada está de serlo”.

Definitivamente Pepe Gutiérrez siente una gran animadversión por la creadora de contenido de 35 años oriunda de Monterrey, Nuevo León.

“La socialité verdaderamente rancia, de abolengo, como son las de allá de Monterrey que allá son de ‘eres o no eres’ y a mí me queda clarísimo que ella no es ni va a ser”, agregó.

Andrea Benavides (Andy) proviene de una de las familias más potentadas de Monterrey, pese al reconocimiento que tiene en su ciudad, Pepe dice que “ninguna socialité anda haciendo payasadas en redes”.

El video del maquillador fue replicado por algunos usuarios en redes sociales, algunos le criticaron expresándole apoyo a Andy, otros apoyaron su señalamiento hacia Benavides.

¿Quién es Pepe Gutiérrez?

Pepe Gutiérrez es un estilista, colorista y maquillador mexicano con más de 20 años de experiencia. Su trayectoria profesional la ha trazado en la industria de la belleza a nivel nacional e internacional.

Ha atendido a importantes celebridades, como Paris Hilton o a la Ex Miss Universo Ximena Navarrete.

En su cuenta personal @pepegutierrezoficial con más de 400 mil seguidores se pueden ver las fotografías de sus impecables trabajos.