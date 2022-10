¡Pablo Lyle tendrá trabajo asegurado! Estos son los productores quieren trabajar con él

Luego de haber sido declarado culpable, el actor Pablo Lyle causó conmoción en el mundo del espectáculo, pues nadie esperaba que fuera a prisión entre 10 y 15 años por el ‘homicidio involuntario’ del señor Juan Ricardo Hernández debido a un derrame cerebral, que según el informe revelado por el Departamento Forense del Condado Miami-Dade se debió a “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”.

De esta manera, tras una vida actoral llena de éxitos, siendo su última aparición en la pantalla chica en el año 2017 con la telenovela ‘Mi adorable Maldición’ en donde realizó la interpretación de dos personajes, Rodrigo Villavicencio Solana y Andrés Villavicencio Urrutia, se han generado diversos rumores en las redes sociales que indican que Lyle “destruyó su carrera” con este gran problema que tiene 3 años enfrentando en los Estados Unidos.

No obstante, a pesar de todo lo que se ha dicho, hay dos productores que se encuentran interesados en trabajar con él luego de que cumpla su condena, ya que reconocen el talento que ha mostrado durante más de 10 años en los diversos papeles que ha tenido, bien sea en telenovelas, programas de televisión y teatro, estos son Juan Osorio y Nicandro Díaz, quienes comentaron las razones por las que aceptarían nuevamente que trabajara nuevamente junto a ellos.

¿Qué opina Juan Osorio?

Durante un año, el productor Juan Osorio trabajó con Lyle en la telenovela ‘Una familia con suerte’, por lo que ya conoce bien la actitud del famoso, afirmando que mantuvo una amistad muy cercana con él y que más allá de ser una persona violenta, siempre demostró ser tranquilo.

“Nunca lo ví violento, ni iracundo; sino todo lo contrario, me hablaba de la situación de su pareja, de sus sueños como actor, como ser humano”, explicó durante una entrevista para El Universal.

Asimismo, también dijo que a pesar del aprecio que le pueda tener, está consciente que Pablo debe cumplir con su condena.

“Me da mucha tristeza por él, de alguna manera estoy consciente de que él cometió una falta, y consciente de que tiene una factura que pagar, porque uno comete errores”.

Esto dijo Nicandro Díaz

Por otro lado, el productor Nicandro Díaz también mostro su opinión acerca de la situación que presenta el actor en la actualidad.

“Es una tristeza porque finalmente cómo un momentito te puede cambiar la vida, es una enseñanza para todos y lo que más quisiera una persona tan buena, porque debo decirlo, es una persona extraordinaria, de buenos sentimientos”, indicó durante una entrevista con el periodista digital Eden Dorantes.

A diferencia de Osorio, Díaz no ha tenido la oportunidad de trabajar con el actor de 35 años, pero asegura que gracias a su jefe, conoce al padre de él. “Conozco a su papá, pero no he tenido comunicación con él, lo que sé es a través de mi jefe que tiene una relación de amistad de toda la vida”.

Por lo que no tendría problemas en trabajar con él, principalmente por el hecho de que no tiene problemas en trabajar con alguien que tenga antecedentes penales, ya que por ahora no ha vivido el momento en el que sus jefes le prohíban algún actor en específico, además de que también explica que Lyle se encuentra viviendo un sinfín de emociones que le puede ayudar a demostrar algunas cosas que antes de pronto no hubiera hecho.

“Lo que bien se aprende nunca se olvida y sin duda que su corazón estará nutrido por otro tipo de emociones que, paradójicamente, le servirán para proyectar emociones que quizás no hubiera podido hacer de otra forma, pero pues eso es tratar de verle el lado bueno a las cosas, es complicado”, dijo.

Y con respecto al personaje que le ofrecería, Nicandro explicó que tiene que llegar el momento para saber dónde puede ubicarlo. “Tendría que buscar un personaje con un perfil de acuerdo a él, a la edad que tenga de ese momento, también puede estar victimizado, no sabemos lo que va a pasar, solamente Dios lo sabe”.