Paulina Rubio lanza “Me gusta” en honor a su mamá, fallecida recientemente

Pese a vivir el luto por el fallecimiento de su madre, Paulina Rubio sigue viviendo. Poco a poco se va recomponiendo del vacío que le dejó Susana Dosamantes y se aferra a sus hijos, que son su principal motor para seguir trabajando y desarrollándose profesionalmente, esta vez con el firme compromiso de honrar el legado de la desaparecida actriz.

Susana Dosamantes, falleció el pasado 2 de julio en un Hospital de Miami, a consecuencia de un cáncer de páncreas que le habían detectado en abril de 2022, su vida giró siempre alrededor del espectáculo y los reflectores tuvo una larga trayectoria en producciones de televisión y cine, el último proyecto había sido en el 2021 “Si nos dejan”.

La carrera artística de “La Chica Dorada”, como también se le conoce, estuvo influenciada por su madre, por ello “Pau” decidió involucrarse mucho más en su trabajo ya que es una forma de honrar el legado de la mujer que la trajo al mundo, recientemente estrenó un nuevo tema musical, “Me gusta”, dedicado a Dosamantes.

“(Mi mamá) la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria. Soy honesta, transparente, auténtica, y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo cual he llevado a muchos lugares y experimentos musicales”, contó la ex timbiriche.

La intérprete de “Yo no soy esa mujer”, dijo también que después de la muerte de su madre su principal motivación para salir adelante son sus hijos: Andrea Nicolás y Eros.

“Esto es de un día a la vez, los niños son alegría, son un recordatorio de cómo pasa el tiempo. Vivo para honrarla, disfrutar su espacio y su memoria. Sigue en mí, y enfocarme como siempre en la medicina de mi alma que es la música. El salmo es eso: hacer música. Ella lo que más disfrutaba, y estoy segura de que disfruta en su quinta dimensión, es verme gozar lo que hago y esto es la primera gran adversidad de la vida que comparto de la mano de los fans de ella”, sentenció Paulina Rubio.