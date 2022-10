Chuponcito confiesa que ‘trabajaba de a gratis’ en Se Vale

Televisa es una de las empresas de comunicación más reconocida a nivel mundial. Entre toda su programación, comenzó a popularizarse un programa llamado ‘Se Vale’ que permitía de todo. Para las personas que lograron ver esta creación, saben lo complicado y extraño que solían ser sus dinámicas.

Se Vale realizaba concursos con sus invitados y usaba todo el espacio disponible de los foros para arriesgar todo lo posible y cumplir con los retos que se planteaban durante el programa. Hasta la fecha, varios clips se viralizaron por las caídas y accidentes que sufrieron los conductores y participantes. Uno de los personajes que solía aparecer a cuadro era el icónico payaso ‘Chuponcito’.

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como ‘Chuponcito’ es un comediante de 53 años originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Tras una difícil vida, el hombre buscó la manera de ingresar al entretenimiento y Se Vale fue la ventana que le permitió ingresar a un mundo totalmente desconocido.

A 10 años del último episodio de ‘Se Vale’, Chuponcito acudió a una entrevista con Yordi Rosado donde reveló información que muy pocos conocían. Entre lo narrado, José Alberto contó que: “Había rumores de que me habían hablado de la otra televisora, me dijeron ‘oye, ¿no te quieres pasar para acá?’, la verdad no me pagaban en Se Vale. Me aventé año y medio de a gratis” , explicó al conductor.

El video dura más de una hora con 27 minutos, donde el comediante narró y contó más vivencias como su infancia y lo complicado que fue alcanzar la fama que tiene hoy en día.