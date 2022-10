“Hocus Pocus 2”: Las brujas más temidas de Salem están de vuelta 29 años después

“Hocus Pocus” ha sido considerado uno de los filmes de culto para la época de Halloween alrededor del mundo, no solo para los amantes de las películas de la casa del ratón sino en general para todos los que disfrutan de estas épocas.

La película original se centra en las tres hermanas Sanderson, quienes son brujas, y tras ser descubiertas en este acto son colgadas. Antes de ser ejecutadas, juran que regresarán de la muerte para volver a comerse a los niños de la ciudad. Siglos más tarde y gracias a un joven que encendió ‘la vela negra’, el trio regresa de las profundidades del infierno para cumplir dicha profecía, buscando atormentar nuevamente a los niños de Salem.

Ahora Disney, que no ha hecho más que aprovechar el auge que las precuelas, secuelas, y reboots han tenido, y bajo el ala de su plataforma Disney +, han lanzado la segunda entrega de este clásico de octubre, donde los fans de la franquicia podrán ver una vez a las hermanas Sanderson de vuelta, interpretadas por sus actrices respectivas: Bette Midler (“El club de las primeras esposas”, “Playas”), Sarah Jessica Parker (“Sex and the City”, “And Just Like That”) y Kathy Najimy (“Sister Act”, “Younger”) interpretan a Winifred, Sarah y Mary, respectivamente, las queridas hermanas que hechizaron al público en la película de Disney en el año 1993.

En esta nueva entrega, y dirigida por Anne Fletcher, la historia transporta a los televidentes a la actualidad y cuenta como año tras año, y durante la noche de su cumpleaños, la estudiante de secundaria Becca se adentra en el Bosque Prohibido de Salem para establecer sus intenciones para el año siguiente.

Este año, en su cumpleaños número 15, y Becca junto a su mejor amiga Izzy encienden una vela especial que les han regalado; al encender esta vela, la ‘llama negra’ que revive a las hermanas Sanderson de entre los muertos se activa, y las trae devuelta desde al siglo XXI, sorprendiendo a las jóvenes, a las propias brujas, y enviándolas a una peligrosa aventura en la noche de Halloween.

“Han tenido que pasar casi 30 años, pero “Hocus Pocus 2″ ya está aquí, y la espera ha merecido la pena. Hay muy pocas películas de Halloween que sean familiares y que tengan algo para todo el mundo, y lo que pasa con el “Hocus Pocus” original es que había algo para todos. Era lo suficientemente aterradora, lo suficientemente divertida, abarcaba al 100% la diversión y el espíritu de Halloween, y puedes verla con tus hijos, con tus padres y con tus amigas. Y “Hocus Pocus 2″ ofrece más de la misma diversión de la primera parte”, comentó su directora.

Winifred, Sarah y Mary, quienes eran el trio más poderoso de su época antes de ser ejecutadas por practicar brujería, habían regresado a la vida gracias a quien encendió ‘La Vela de la Llama Negra’ hace 29 años. Ahora, las hermanas han resucitado por segunda vez para vengarse de su intento fallido de hace casi tres décadas, y para recuperar su aspecto joven de la misma manera en la que lo lograban antes: robando el alma de los niños para verse más juveniles.

Ahora depende de Becca e Izzy, reencontrarse con su distanciada amiga, Cassie, y averiguar cómo impedir que las voraces brujas se desborden y causen un nuevo tipo de estragos en Salem antes del amanecer de la víspera del día de ‘Todos los Santos’.

Las brujas han vuelto y más sedientas que nunca

Los personajes históricamente malvados de Winifred, Sarah y Mary Sanderson, cautivaron al público con el estreno de “Hocus Pocus” en el año 1993, y el amor por la película no ha hecho sino crecer desde ese entonces. Si bien su estreno original en cartelera fue un innegable fracaso, la cinta creció en popularidad hasta ser considerado un infaltable en el mes de Halloween. Sus actrices icónicas han vuelto para darle vida una vez más a estas divertidas brujas en “Hocus Pocus 2″.

“Hicimos esta película puramente para los fans. Han llamado a la puerta y hemos respondido, y puedo decirles que lo que más les va a gustar, lo que no debería sorprender a nadie, son las brujas. Se van a volver locos. Esta película es simplemente una alegría, una alegría absoluta”, afirmó la directora de la cinta, Anne Fletcher.

En esta secuela Bette Midler regresa como Winifred Sanderson, o Winnie, la astuta, inteligente, cruel y vengativa hermana mayor, buscando obtener el poder de ser la bruja suprema. Midler, una de las artistas más queridas del mundo, ha acumulado créditos y galardones en todas las facetas del mundo del espectáculo. La productora Lynn Harris afirma que: “Bette está profundamente comprometida con Winifred Sanderson. Tiene un profundo conocimiento de lo que Winifred haría y no haría y un verdadero respeto por el amor de los fans por Winifred Sanderson. Cada matiz de su actuación se centra en dar a los fans lo que esperan de Winifred, y luego darles un toque más”.

Sarah Sanderson vuelve a cobrar vida de la mano de Sarah Jessica Parker, la exitosa y galardonada actriz, productora, empresaria, e icono de moda que ha obtenido cuatro Golden Globe Awards®, tres Screen Actors Guild Awards® y dos Emmy Awards®, gracias a su papel protagónico de Carrie Bradshaw en la franquicia de ‘Sex and the City’ y su spin-off ‘And Just Like That’. Sarah, la más joven de las tres hermanas Sanderson, es guapa, tonta y coqueta y parece molestar constantemente a Winnie. Harris, nuevamente afirma que: “Lo que la mayoría de la gente no aprecia del todo de Sarah Jessica como actriz es lo increíblemente dotada que está como comediante, tanto verbal como físicamente. Hace el papel de tonta, y es tonta, y está loca por los chicos, pero en esta película también tiene la oportunidad de mostrar su fuerza.”

Kathy Najimy regresa interpretando a Mary Sanderson. Najimy es conocida por sus memorables interpretaciones en más de 30 películas y programas de televisión. En ‘Hocus Pocus 2′, vuelve a interpretar a la tonta y vertiginosa Mary, que puede olfatear fácilmente a los niños, lo que le facilita vigilar a Becca e Izzy. “Kathy es muy divertida”, dice Harris “tiene su propio ritmo y sentido del mundo, y es realmente, una de las mujeres más divertidas. Es escritora y comediante, y también se comprometió mucho con esta película”.

“Hocus Pocus” y “Hocus Pocus 2″ ya están disponibles exclusivamente en la plataforma de Disney +.