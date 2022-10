¿Lo encontró? Mujer busca a exnovio después de 12 años

Las parejas prometen cosas por amor, pero ¿Las cumplen? Muchas personas aseguran que sí lo hacen, una de ella es Danny California, quien utilizó su cuenta de Twitter para dejar evidencia de la travesía que realizó por cumplir un acuerdo de hace 12 años. Sí, hace 12 años.

“Hace 12 años le dije a un novio que nos veíamos en mi cumpleaños 33 a las 6pm en un lugar. Faltan 15 minutos. Si fueran yo, irían?”, escribió la mujer. Todos sus amigos creyeron que solo se trataba de un cuestionamiento, sin embargo minutos después, Danny mostró una foto con el texto “Ok, pues ahí voy” .

En esta interesante historia, la fémina explicó que ya estaba en el lugar acordado “puede ser que llegue tarde o que no se acordó. Que no se diga que yo no cumplo promesas”, escribió. Asimismo reveló que en el parque había alguien tocando “Imagine” y “los Beatles eran su banda favorita”.

Como datos extras, la expareja se conoció en universidad, después de finalizar la relación, la mujer cambió cuatro veces de teléfono. El punto de reunión “era el parque de una iglesia en la que nos íbamos a casar”. Para que todo fue muy natural, California no quiso llamarlo “Hace 12 años no sabíamos cómo sería la vida , yo no lo tengo en ninguna red social y el prometió no buscarme en internet”.

El día acabó y el hombre no acudió a la cita planeada hace 12 años. Sin embargo, la joven explicó que fue un gran día y que se siente agradecida porque ella tiene el apoyo y amor de su pareja, solo quería acudir con el hombre para cumplir la promesa que algún día realizó.

