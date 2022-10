Adamari López habla sobre su instructor de Zumba, “Es una persona muy linda”

Hace unas semanas, la animadora Adamari López levantó curiosidad entre sus seguidores cuando se mostró en un video bailando junto a su atractivo instructor de Zumba, Martín Mitchel, pues a ambos se les hace notar una química incomparable, por lo que muchos aseguraron que podía haber un nuevo amor en puerta.

A partir de ese momento, la puertorriqueña ha realizado diversas publicaciones con el dominicano, y a pesar de que no se ha confirmado si tienen una relación, los usuarios no se cansan de decir que se ven bien juntos que la animadora “merece ser feliz”.

No obstante, en una reciente entrevista realizada en ‘Mamás Latinas’, Adamari López rompe silencio y por primera vez muestra su opinión sobre el tema. “Martín es una persona muy linda”, inició diciendo luego de que la entrevistadora le preguntara si hay un romance entre ambos.

“Lo conocí justamente porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis ‘Reels’. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo”, explicó.

Asimismo, la receptividad que ha tenido la conductora de 51 años en las redes sociales ha sido de manera positiva, por lo que ella afirma que ha buscado enseñarle al público diferentes ámbitos, con el objetivo de mostrar contenido variado en sus redes sociales.

“Son cosas para mostrarle al público en diferentes áreas y creo que ha sido muy beneficioso”, indicó, agregando que muy pronto regresará con nuevo contenido. “Vienen otros videítos también con él en donde nos divertimos”, dijo.

Cambiando un poco el tema, la presentadora de ‘Hoy en día’ dijo que en el momento se encuentra bien consigo misma y que está disfrutando mucho de su vida actualmente y que solo se ha centrado en el bienestar propio y el de su hija.

“Yo estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien… De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento”.

“No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida”, concluyó.