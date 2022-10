Florinda Meza revela cuanto ganaba por episodio grabado en las series de Chespirito

Luego de que se difundiera en diversos medios de comunicación que Florinda Meza habría reunido millones de dólares durante los años en que se mantuvo actuando para las producciones de Chespirito, la actriz salió desmintiendo tal información en un encuentro con la prensa, que fue dado a conocer en el programa ‘Sale el Sol’.

“Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande, Roberto lo decía; ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’ porque sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas, yo tengo una casa en la colonia Del Valle que es colonia proletaria”, aseguró.

Y es que, para nadie es un secreto el rotundo éxito que ha tenido y mantiene programas como ‘El Chavo del 8′ o ‘El Chapulín’, por lo que se llegó a pensar que los actores que pertenecieron al elenco principal ganaban más de lo esperado.

“A los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500 y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo sería millonaria”, explicó.

No obstante, la actriz que encarnó a ‘Doña Florinda’ y ‘La Popis’ en ‘El Chavo del 8′, demostró su molestia al ver cómo es que las personas se mantienen indagando y difundiendo un valor que no tienen manera de confirmar, además de confirmar que “ni vendiendo” todas sus propiedades llegaría a tal cantidad de dinero.

“Me molesta, me asusta porque por los plagios que hay. Nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad, ni de chiste. Nunca he tenido esa cantidad, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”, aseguró la actriz mexicana.