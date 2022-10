Enrique Iglesias confiesa que salir de la sombra de su padre “fue doloroso”

La vida del cantante Enrique Iglesias no ha sido fácil, sus inicios fueron en el año 1995 con el lanzamiento de un álbum titulado ‘Enrique Iglesias’ y en corto tiempo , su primer trabajo vendió más de un millón de copias.

El cantante español, ha logrado consolidar una exitosa carrera musical durante estos años, sin embargo, tuvo que salir adelante por sus propios medios, pues se vio obligado a ocultarle a su papá sus intenciones de convertirse en cantante, lo que habría generado una fractura entre ellos pero a la fecha, ya han logrado mejores lazos de comunicación aunque no del todo.

Enrique Iglesias y su padre Julio Iglesias hacen las paces tras más de una década sin hablar https://t.co/8bXdoyVuOA pic.twitter.com/eZBIzlF1iu — Noticias Villa Riva (@NotiVillaRiva) December 4, 2019

Enrique ha mantenido su vida personal en privado, sin embargo el mismo artista reveló lo duro que fue separarse de su padre y su familia por completo, ya que quería forjar su propia carrera artística sin que nadie le estuviera expresando opiniones al respecto, por eso se aparta de la sombra de su progenitor.

Por una década estuvieron sin contactarse. Enrique manifiesta que sufrió mucho, sin embargo su música fue su inspiración a seguir luchando. En el año 2021, en entrevistas a medios de comunicación expresó que...

“A los 18 años me separé de mi familia por completo y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre”, dijo el artista.

Julio Iglesias y su hijo Enrique vienen a Mónaco este verano: https://t.co/IGjDI9YlwL @Monaco_Info_ pic.twitter.com/s6RsL8HRfn — Costa Azul Digital (@Azul_Digital) July 8, 2016

10 años después

El cantante de ‘Nunca te olvidaré’, buscó comunicarse con su padre Julio Iglesias y revela que mantuvieron una conversación muy bonita y también expresó que tener a uno de los padres más famosos de su época, trae sus ventajas. Esta particular relación de padre e hijo, ha creado controversia con el pasar de los años, sin embargo, sus carreras no se detienen y ambos siguen cosechando éxitos.

El artista ha vendido más de 180 millones de copias en sus 25 años de trayectoria, con más de 16 millones de visualizaciones de sus videos musicales y 18 millones de escuchas de sus canciones. Recientemente ha cumplido con una agenda en varios países. En la actualidad tendrá una presentación en Miami, el 15 de octubre con su sencillo, ‘Te fuiste’.