Humberto Zurita revela que la manera como Stephanie Salas educó a sus hijas fue lo que lo enamoró

Luego que dejara de ser un secreto la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas y que ambos se confesaran su amor públicamente, el actor ha estado más abierto en revelar detalles de su vida privada. Recientemente contó detalles sobre cómo surgió el acercamiento con la bisnieta de Silvia Pinal y qué fue lo que lo enamoró de ella.

Otra de las confesiones fue las características que vio en Salas que hicieron despertar en él una suerte de interés que entre conversaciones telefónicas, personales y cenas, le fue llevándolo a vivir ciertas sensaciones hasta que se le reveló el verdadero misterio: la llama del amor se prendió entre ambos.

Sylvia Pasquel confirma romance de Humberto Zurita y Stephanie Salas. / Foto: Getty Images / Instagram

El intérprete de Epifanio Vargas en la exitosa serie La Reina del Sur, comentó que a la ex pareja de Luis Miguel, la conoce desde que era muy joven, incluso trabajaron juntos en algunas producciones. Humberto de 68 años, confesó también que Stephanie era muy amiga de Christian Bach, su fallecida esposa.

“Trabajamos en una novela, Al filo de la muerte, y yo creo que ella tenía 21 años, 20, no sé qué edad tenía, era muy chiquita, pero un poquito antes conocí muy bien a Silvia Pinal, siempre ha sido una gran amiga mía, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, y siempre he tenido una muy buena relación con Sylvia Pasquel, a ella la dirigí en teatro también, igual con Stephanie, estuvo conmigo en El protagonista, después Christian la llevó a dos novelas más nuestras”, sentenció Zurita.

Sylvia Pasquel

Si bien Humberto estuvo presto para contar ciertas anécdotas de su vida personal, prefirió abstenerse de dar mayores detalles sobre la amistad de Bach con su actual pareja:

“No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian quien era muy amiga de Stephanie... siempre tuvimos una amistad, ella iba con Mich, con su hija, iba mucho a nuestras fiestas de cumpleaños de Sebastián, de los hijos, a las piñatas, y yo no sabía que, ahora me cuenta, que Christian iba mucho a las fiestas de ella, entonces, ellas tienen una gran amistad, y yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más”.

Christian Bach

Del cariño de amigos al amor de pareja

Huberto comentó que fueron las conversaciones curiosas de la vida y las coincidencias en la vida de ambos lo que hizo que surgiera la llama del amor y que se haya prosperado una relación de pareja. “Esas cosas se dan, porque no sabe exactamente uno cómo es que pasa”.

El también productor y director calificó a Stephanie de “hermosa en todos los sentidos de la palabra, culta, inteligente y optimista frente a la vida”.

“A mí me gusta la gente con cultura, buena plática, optimista frente a la vida... Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado...es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”, precisó el reconocido actor.