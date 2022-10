Laura Zapata sobre Lucía Méndez: “Yo estoy más vigente. Ella desde el siglo pasado no hace nada”

Definitivamente el reality “Siempre Reinas” de Netflix no sólo permitió que los espectadores conocieran algunos detalles íntimos de sus protagonistas; Sylvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata y Lucía Méndez, también la personalidad de estas dos últimas quienes no han terminado el estira y encoge desde que se hicieran públicas sus diferencias luego de trabajar juntas.

Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. (Foto: Netflix.)

Pareciera que lo que se vio a través de la producción entre las dos actrices (Méndez y Zapata) traspasó las pantallas. Mientras Lucía calificó a Laura de acosadora, esta le ha respondido públicamente descalificándola y además señaló que no está activa profesionalmente.

“Yo estoy más vigente. Ella desde el siglo pasado no hace nada, no hace ninguna telenovela, no está vigente. Unos desplantes, una cosa espantosa “, dijo Zapata.

Vale recordar que las diferencias entre las dos damas de la televisión surgieron a raíz de que Méndez se había negado a grabar la canción “Mujerón”, al parecer no le gustaba el ritmo y sus compañeras debían adaptarse a su tono de voz. En sustitución interpretaron la letra “No me importa”.

“Siempre trato de escoger proyectos que traten de tener éxito o que puedan tener una buena respuesta. Sí, yo me puse muy firme en no aceptar una canción que no quería grabar, lo que no quería hacer, posteriormente se volvió en una bronca con Laura”, había dicho Méndez.

Lo cierto es que éste fue el detonante para que Laura Zapata se enemistara con Lucía Méndez y el público también la tildara de “antipática”, “soberbia” y “egocéntrica”.

Por su parte Laura Zapata asegura que Lucía Méndez tuvo un problema con el equipo de producción de Netflix.

“Yo no tengo que quedar bien con nadie (...) A mí nadie me va a venir a decir de qué color es mi carrera, es una persona…(refiriéndose a Lucía Méndez) … que tiene malas costumbres” precisó Zapata.

“Imagínate, no viste el póster, le pusieron la carita nada más porque pues porque la habían contratado ¿no?, realmente fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas, con esos desplantes” aseguró la actriz.