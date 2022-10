Talina Fernández: cenizas de Mariana Levy están libres en el bosque, “que vuele por el aire junto con las mariposas”

Una voz, proveniente de un lugar desconocido, fue lo que impulsó a que Talina Fernández se decidiera finalmente por esparcir las cenizas de hija Mariana Levy a 17 años de su muerte. Desde aquel funesto hecho los restos de su hija permanecieron en su recámara, junto a los “santintos”.

“Cuando murió mi hija la quería tener conmigo y me quedé con la urna, con cenizas, le hice un roperito lleno de santitos y cosas, y la tuve en mi recámara 17 años”, dijo Fernández “De repente, una voz interior, o no sé de dónde me llegó, me dijo ‘suéltala. Que vuele libre’”, expresó.

La conocida “Dama del buen decir”, le contó a Gustavo Adolfo Infante que luego de esta revelación (que no sabe de dónde le llegó) buscó un sitio especial y emotivo para hacerse acompañar de su familia y dejar libre a su mariana, como ella suele llamarle.

Talina reveló que fueron tres sitios donde se esparcieron los restos hechos cenizas de su amada hija; una porción en la primera casa que su hija construyó porqué le costó mucho levantar, otra en el jardín de su casa y una ultima en un bosque junto a un árbol, por lo que de forma jocosa asegura que éste es su nuevo hogar, “ya la había tenido encerrada mucho tiempo”, comentó.,

“Hicimos una ceremonia linda. Mariana hace muchos años me había dicho que al bosque, cuando hablábamos de ‘si me muero a dónde quiero que lleven mis cenizas’”, reveló. “Fue emotivo. Mi nieta María lloró mucho. Hicieron una especie de altar con ramitas del bosque, un crucifijo, había llevado una foto de Mariana; juntos rezamos un Padre Nuestro. Hubo lágrimas, desde luego; pero sobre todo, hubo alegría de poderla dejar ir”.

Talina Fernández confía que algún día se reencontrará con su primogénita: “Yo creo que la voy a volver a encontrar y nos vamos a abrazar por toda la eternidad”, apuntó.

Vale recordar que la actriz Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 a los 39 años, consecuencia de un infarto fulminante, luego que unos antisociales rodearon su vehículo para intentar robarla cuando se dirigía a un parque de diversiones con sus hijos.

Mariana dejó tres hijos: María, producto de su unión con el actor Ariel López Padilla y José Emilio y Paula Fernández, de su segundo matrimonio con José María Fernández Ugalde El Pirru.