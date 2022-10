La transformación de Fernando Colunga en “El Secreto de la Familia Greco”

Fernando Colunga regresa a la actuación de la mano de Netflix con “El Secreto de la Familia Greco”, por ese motivo estuvo invitado en el programa “Al Rojo Vivo”, para hablar sobre su nuevo personaje que generó mucha controversia.

A pesar de esta nueva producción se estrenará el próximo 4 de noviembre, la nueva imagen de Fernando Colunga dio mucho de que hablar, y varias personas se mostraron preocupadas por la apariencia ‘descuidada’ del actor.

No obstante, en la entrevista se pudo ver que todo era parte de su nuevo personaje, donde la típica imagen de galán no era necesaria, por lo que se debió envejecer aun más sus facciones, pintarle algunas canas y ponerse un traje para que se viera como si tuviese barriga.

También te puede interesar:

‘Amor Real’: Estos son los actores de la telenovela que ya fallecieron

¿Fernando Colunga no soportaba a Adela Noriega? Entérate del motivo

Famosos que tuvieron un romance y ya nadie recuerda

Para Fernando Colunga “El Secreto de la Familia Greco” es una historia oscura e interesante

“El Secreto de la Familia Greco” se basa en una historia real de una familia que se dedica a secuestrar personas para mantener su alto estilo de vida. Lo que para el actor representa un enorme reto actoral.

“En verdad es un personaje muy complejo, la historia de la familia en sí es muy compleja, es un hecho real, lo que todavía lo hace más difícil”, detalló el famoso.

También se mencionó sobre la transformación física en el que se vio envuelto para encarnar a este personaje. “Muchas veces la gente te ubica de cierta forma y es difícil que dejen abrir esa ventana para lo que haces”.

Sin embargo, esa transformación solo fue maquillaje y traje especial, puesto que físicamente se seguía viendo bien, y cuando las presentadoras le comentaron el revuelo que había causado en redes sociales su aspecto, esto fue lo que dijo:

“Yo creo que en la actualidad el que le da seguimiento a una foto o a una nota en la red social no tiene seriedad”, y dejó en claro que el no está tan obsesionado de si se ve bien o no en alguna foto, ya que prefiere dedicar su tiempo a los nuevos proyectos hará después.