“Son atletas, no es un concurso de popularidad”: Critican al Exatlón México por cambiar formato de eliminación

Las reglas en el Exatlón México 2022 cambiaron. La producción del reality show informó la noche del jueves 13 de octubre a la audiencia de un giro en la modalidad de eliminaciones que se asemeja a lo que hemos visto en realities como La Academia donde participantes como Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, avanzaron en la competencia por la simpatía que despertaron en el público y no por su talento.

“𝙰𝚃𝙴𝙽𝙲𝙸𝙾́𝙽 ¡Salva a tus atletas favoritos! Todos los jueves podrás 𝗩𝗢𝗧𝗔𝗥 en la App TV Azteca En Vivo y sálvalos del juego de eliminación de la próxima semana. ¡Solo tienes 24 horas y 5 votos para los atletas que elijas!”, indicaron los organizadores en las redes sociales de la competencia.

Antonio Risque, la “máxima autoridad” del Exatlón México 2022, le explicó a los televidentes cómo funcionará la nueva modalidad.

“Este es un anuncio muy importante para ustedes competidores, pero sobre todo muy emocionante para ti México, la misión del Exatlón es revelar el carácter de cada competidor que viene a estas tierras y a estas playas, no solamente es encontrar a los más dotados, a los más talentosos, es verdaderamente ver lo que cada uno tiene dentro, y por eso México quiero que en esta temporada tú y yo, nosotros, tú y el Exatlón, estén más cerca que nunca de tus atletas y tú también impulses los sueños de cada uno de ellos”, indicó de entrada.

Por eso, “esta noche competidores cambian las reglas del juego, esta noche México, a partir de este momento abro votación nacional para que tú votes por tus competidores favoritos, votación nacional, 24 horas, la estoy abriendo en este momento y la cerraré el día de mañana viernes para que durante 24 horas votes por tus competidores favoritos, quiénes quieres que se mantengan, quiénes deben ir al duelo de eliminación”, añadió.

Con esta modificación de las reglas del juego la audiencia tomará decisiones sobre quiénes deben mantenerse fuera de riesgo y quiénes deben encarar los duelos de eliminación.

La sexta temporada del Exatlón México se estrenó el 3 de octubre a las 7:30 de la noche por Azteca Uno con 20 participantes que ponen a prueba sus habilidades físicas y resistencia emocional.

Reacciones de la audiencia

El cambio en las reglas no ha sido bien recibido por el público al considerar que se dará prioridad a la simpatía y no al desempeño real de los participantes.

“Es una competencia deportiva no de popularidad, no cambien el formato”, “¿Ahora Exatlón se volvió un concurso de popularidad?? Ya no importa el rendimiento”, “Qué tontería. SON ATLETAS. No es un concurso de popularidad”, ¿Ósea que por falta de votos puede ir a eliminación alguien que es líder de rendimiento?“,”No me gusta esta dinámica pierde el sentido! No es un concurso de popularidad, son atletas de alto rendimiento y eso es lo que nos gusta ver!”, son algunas de las reacciones del público.