Hijo de Eugenio Derbez estuvo encarcelado, esta es su historia

Vadhir Derbez se ha caracterizado por ser unos de los hijos más atractivos del actor Eugenio Derbez, además de ser un chico bien portado. Sin embargo, a pesar de todas las descripciones que se le puedan hacer puede que en uno que otro momento muestre algunas sorpresas.

Le puede interesar: Vadhir Derbez habla de cómo ha evolucionado la relación con su padre Eugenio Derbez

Y es que en un video publicado en YouTube, precisamente en momentos de Pandemia, el hijo del actor decidió entretener a sus fans contando 50 cosas que no se sabían de él, en donde relató desde su verdadero nombre, hasta sus nacionalidades, idiomas que domina y que también estudió en una escuela militar.

En ese mismo instante también relató de manera breve que en una ocasión estuvo en la cárcel y aunque fue por un tiempo muy corto, expresó que se sintió como un “vándalo”. Esto ocurrió cuando Vadhir tenía entre 19 o 20 años que iba manejando a alta velocidad, cuando un policía lo detiene y lo lleva a prisión por unas horas.

“Me metieron a la cárcel alguna vez cuando tenía 19 o 20 años, por ir manejando muy rápido. Me para la patrulla y me dice: ‘¿Qué te pasa estás drogado? En toda la carretera te venimos viendo haciendo tu desm*dre’”, y aunque no fue un delito tan grave, el chico informó que pudieron simplemente darle un castigo pero debido a que el juez no estaba presente, tuvo que permaneces unas horas dentro del lugar.

“Me hubieran podido dar solo el castigo, pero como no estaba el juez por ser domingo me tenía que esperar al lunes. Entonces me tuvieron que meter a una pequeña cárcel por una noche, así que soy un vándalo”, agregó.

No obstante, aunque se llevó ese pequeño susto, el también cantante mencionó en una encuesta que se encuentra en YouTube que a pesar de todo “sigue pisando el acelerador”.