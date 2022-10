Carlos Rivera será juez en “Quién es la Máscara”: será un homenaje para mí papá que le encantaba el reality

Falta un día para que Televisa estrene la cuarta temporada de ¿Quién es la Máscara?, el reality show mexicano más exitoso del momento que ya tiene a los espectadores atentos de lo que pueda suceder para identificar a los participantes de esta competencia.

Este domingo 16 de octubre a las 8:30 pm horario local, los televidentes podrán presenciar a los 18 fantásticos personajes vestidos por famosos que harán todo lo posible con su talento por evitar ser descubiertos.

Esta oportunidad contará con el regreso de Omar Chaparro en la conducción, como lo hizo en la primera y segunda temporada ya que en la tercera estuvo Adrián Uribe, y le acompañará Marisol González para darle más dinamismo al espectáculo.

La muy querida Galilea Montijo estará como investigadora. Vale decir que Montijo ya había participado anteriormente impactando al público con sus conocimientos sobre el espectáculo mexicano.

Otra de las celebridades que estarán en el rol de investigadores es Yuri quien ha participado en la primera emisión. La cantante de 58 años le pondrá su particular toque de humor.

Por otro lado Juanpa Zurita será otro de los investigadores y pondrá de manifiesto la experiencia que ha adquirido desde que ingresó al equipo de ¿Quién es la Máscara? en la segunda temporada.

Por su parte Carlos Rivera también fungirá como investigador, en esta ocasión el Ex integrante de La Academia, participará pese al luto que vive por el reciente fallecimiento de su padre.

Rivera participó en la rueda de prensa donde se habló del lanzamiento de la cuarta temporada y contó lo difícil que fue grabar un programa como este, tan alegre en un momento en donde el dolor lo invade.

El intérprete de temas como “Te esperaba " o “Solo tú” dijo que su participación en esta temporada es un homenaje a su padre a quien le encantaba verlo en televisión, específicamente en ¿Quién es la Máscara?

“Es el mejor homenaje que yo puedo tener para mí papá, le encantaba verme en televisión, llamarme para decirme ‘tal personaje es tal famoso’ y vuelvo a repetir porque nosotros como investigadores somos representantes de la gente que está en su casa y ellos cuando prendan la televisión y vean el programa estoy seguro que si están pasando por algo difícil por lo menos una sonrisa les vamos a sacar, les vamos a hacer olvidar un poquito. se divertirán y verán un programa que vale mucho la pena”, precisó.

Rivera agradeció a la producción el haberlo invitado a participar y al resto de las personas, todo el apoyo que le han ofrecido en este proceso tan complejo para él.

“Nunca se me va a olvidar eso, cuando las personas están contigo en las buenas y en las malas, el agradecimiento a toda la producción no tengo cómo pagarlo porque ha sido una temporada complicada para mí; sin embargo, ha significado mucho el haber tenido este trabajo para poder salir de mi casa y no quedarme ahí nada más”, dijo el cantante.