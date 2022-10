En video: Las efusivas muestras de cariño entre Maluma y Marc Antonhy que encendieron las críticas en las redes sociales

Marc Anthony realiza una gira por varios países de América Latina y cuando le tocó pisar la capital de Ecuador, Quito, se encontró con una grata sorpresa: Maluma.

Ambos compartieron escenario e interpretaron varios temas para el público ecuatoriano. Entonces, durante una interacción en una de las pausas junto al público, ambos cantantes se mostraron cariño de manera efusiva.

Según lo reseña Telemundo, la iniciativa comenzó por parte del cantante colombiano. El interprete del género urbano agradeció al salsero de orígenes latinos por guiarlo en su carrera, pero por sobre todo por haber sido un ejemplo de vida.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado está en el corazón, te amo con toda mi alma”. le dijo Maluma a Marc Anthony frente a miles de personas en la capital de Ecuador.

🎥| “Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música”



—Maluma agradeciéndole a Marc Anthony durante su concierto juntos en Quito (07/10). 🇪🇨 pic.twitter.com/YbUJDukNkL — Maluma Updates (@Maluma_Updates) October 9, 2022

En ese momento, claramente conmovido, Anthony se acercó a Maluma , lo besó en la mejilla y lo abrazó. La reacción es comprensible, como la de una leyenda viviente de la música hacia un cantante de la nueva generación.

Sin embargo, las redes sociales no lo tomaron de esa manera y esa efusiva forma de brindarse afecto recibió fuertes críticas. Algunas, hasta llegaron a rayar en lo homofóbico por lo fuerte de los comentarios.