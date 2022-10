El comediante Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias está listo para llegar al Teatro Metropólitan de la CDMX el próximo jueves 15 de diciembre con la gira Gabriel “Fluffy” Iglesias Back On Tour donde deleitará a todos los amantes del género con un show inolvidable, “Estoy emocionado, es la primera vez y voy a ver a mi padre por primera vez después de 15 años, conoceré a mis hermanas, mis sobrinas también, vendrán muchos miembros de la familia al show, volarán desde Aguascalientes, habrán muchos sentimientos, va a parecer una telenovela”, también compartió que siendo este el primer show en México, estará lleno de diversión, “Estoy muy emocionado y agradecido, el show durará varias horas y tendremos más comediantes invitados”, expresó.

Gabriel “Fluffy” Iglesias está listo para pisar el Teatro Metropólitan el próximo 15 de diciembre. / Foto: Ocesa

Con respecto a la comedia, ‘Fluffy’ Iglesias reveló que su amor por la comedia nació cuando tenía solo 10 años de edad, y todo se derivó cuando vio un especial de Eddie Murphy en un VHS, “Sabía que quería ser comediante pero no sabía como lo haría”, expresó en entrevista. Asimismo, recalcó que sus sketches son inspirados en cosas que le pueden frustra por lo que es más fácil que la gente conecte con ellos, “Tener una situación que está fuera de tu control y tratar de encontrar una manera de salir de ella”, dijo.

Por otro lado, compartió cuales son sus sketches favoritos del momento, “Creo que es imposible hacer felices a todos porque todos son muy sensibles a la cultura, la vida y cualquier pequeña cosa ahora es una palabra de moda. Cualquier pequeña cosa ahora es un disparador. Cualquier cosa ahora se puede ver o malinterpretar o si se malinterpreta como la palabra correcta utilizada de manera negativa. Y así soy. Comparto una historia sobre una situación en la que me encontraba y cómo nuevamente me sentí frustrado y cómo navegué a través de eso y cómo tuve que lidiar con eso”, comentó.

Gabriel “Fluffy” Iglesias está listo para pisar el Teatro Metropólitan el próximo 15 de diciembre. / Foto: Getty Images (Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

A la par, ‘Fluffy’ compartió que entre sus comediantes favoritos destacan Eddie Murphy, Robin Williams, y Paul Rodriguez, pero en ocasiones extraña esos momentos cuando simplemente veía especiales, “Echo de menos ser solo un fan. Echo de menos poder ver algo y apreciarlo como espectador, no como alguien que forma parte del negocio. Entonces, cuando veo especiales de comedia, ya sabes, extraño reírme. Echo de menos poder reírme de las cosas y divertirme con ellas. Mientras que ahora solo estoy, estoy mirando y estoy tratando de aprender.”

Con respecto a su estilo, Gabriel Iglesias destacó que el lo considera amigable pero algunas personas creen que es controversial y en algunas ocasiones es llevado al límite, “Intento que los espectáculos sean lo más amigables y divertidos posible, así que no lo hago. Realmente trate de hablar de política. Eso no es algo en lo que soy realmente bueno. Tampoco quiero dividir a la gente, así que no hablo de política. No hablo de, ya sabes, religión porque, de nuevo, eso no es algo en lo que yo esté realmente, ya sabes, versado. Eso no me corresponde a mí decirlo yo estoy allí para entretener. No estoy allí para dar a la gente un despertar espiritual o para inspirarlos, ya sabes, sea cual sea el caso. Y entonces evito eso, evito la política y trato de no hablar de deportes”, compartió.

Gabriel “Fluffy” Iglesias está listo para pisar el Teatro Metropólitan el próximo 15 de diciembre. / Foto: Getty Images (Gregg DeGuire/Getty Images)

Sigue a Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: