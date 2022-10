El pasado fin de semana, BTS llevó a cabo el concierto gratuito Yet to Come In BUSAN desde la ciudad de Busan en Corea del Sur, donde los miembros interpretaron la mayor parte de sus éxitos y las canciones de su más reciente material discográfico titulado Proof.

Donde también revelaron que este no es el último concierto del grupo como se había especulado con anterioridad y además, sorprendieron a ARMY, su fandom, con la primera presentación en vivo del tema ‘Run BTS’, el cual incluyó una coreografía.

Jin de BTS será el siguiente miembro en lanzarse como solista

Durante la presentación, cada uno de los siete miembros dedicó unas palabras para ARMY y Kim Seok-jin o Jin, actual integrante del grupo, reveló que será el siguiente en lanzarse como solista y su sencillo estaría a pocos días de ser anunciado.

Jin de BTS será el siguiente miembro en lanzarse como solista. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

“Por último, tengo algo que decirles… seré el segundo miembro después de j-hope en lanzar mi propio álbum. No es un gran álbum ni nada de eso, es simplemente un sencillo”, dijo el miembro mayor de BTS mientras se encontraba en el escenario.

Jin de BTS será el siguiente miembro en lanzarse como solista. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

“Pude trabajar con alguien que siempre admiré y me gusta mucho, así que lanzaré una nueva canción. He filmado muchas cosas diferentes recientemente y todavía queda mucho contenido por filmar, así que espero que lo disfruten todo”, puntualizó Jin de BTS. Tras este comentario, ARMYs de todo el mundo enloquecieron y comenzaron a especular que durante la próxima semana se anunciaría la fecha de lanzamiento para el single.

Cabe destacar, que anteriormente, SUGA, también integrante del grupo surcoreano, reveló que sería el segundo miembro en estrenar su más reciente material discográfico, por lo que se espera que Jin lance el sencillo y tan solo un par de semanas más tarde, SUGA presente su disco ante el resto del mundo.

Lo más visto en Publimetro TV: